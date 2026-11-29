Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν τα παιδιά του Στέφανου Πατάκη, μέσα από ανάρτηση στη σελίδα των εκδόσεων.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκδότης, φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής Στέφανος Πατάκης ο οποίος ήταν ιδρυτής των πασίγνωστων «Εκδόσεων Πατάκη».

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν τα παιδιά του εκδότη, μέσα από ανάρτηση στη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook.

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν. Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι. Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά. Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος», αναφέρουν στην ανάρτηση.

Ο Στέφανος Πατάκης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού εκδοτικού γίγνεσθαι έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο για πολλές δεκαετίες.

Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του ήταν ουγγρικής καταγωγής και η μητέρα του από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του και μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της μεταπολεμικής περιόδου.