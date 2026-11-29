Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκδότης, φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής Στέφανος Πατάκης ο οποίος ήταν ιδρυτής των πασίγνωστων «Εκδόσεων Πατάκη».
Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν τα παιδιά του εκδότη, μέσα από ανάρτηση στη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook.
Ο Στέφανος Πατάκης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού εκδοτικού γίγνεσθαι έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο για πολλές δεκαετίες.
Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του ήταν ουγγρικής καταγωγής και η μητέρα του από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του και μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της μεταπολεμικής περιόδου.