Στον ανακριτή οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο.

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα (29/11) οι συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Αγρίνιο. Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι γονείς της 15χρονης αλλά και ακόμη πέντε άνδρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί η εμπλοκή επιπλέον προσώπων στην υπόθεση καθώς η υπόθεση φαίνεται να έχει βάθος χρόνου και ρίζες στην παιδική ηλικία της ανήλικης. Κατά την ίδια πηγή, η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι χρηματικής αμοιβής. Η μητέρα φέρεται να συνόδευε η ίδια το κορίτσι στις συναντήσεις, ενώ όταν αυτές πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος, επίσης συλληφθέντας.

Στην κατάθεσή της, η ανήλικη ανέφερε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ κατήγγειλε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ακόμη και σε μικρότερη ηλικία, από άνδρα που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι γονείς της ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της, προκειμένου να την εξαναγκάζουν να συμμετέχει στις συναντήσεις που εκείνοι οργάνωναν.

Η εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνει έξι κατηγορίες αδικημάτων, μεταξύ των οποίων μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται αναφορά σε άγνωστους δράστες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ποινική δίωξη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ήδη προσδιορισμένα πρόσωπα.