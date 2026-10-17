Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Καλή μας αντάμωση, άγγελέ μου…».

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

«Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στον Δημιουργό, στον οποίο πίστευε βαθιά», έγραψε, αναφερόμενη στην εκκλησιαστική παράδοση για την 40ή ημέρα.

«Θα ζει για πάντα μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε, αλλά τον λάτρεψε», πρόσθεσε.

Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Καλή μας αντάμωση, άγγελέ μου…».

{https://www.instagram.com/p/DemKp2WCHOh/}

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Ολόκληρη η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου

«Συμφωνα με την Εκκλησία,την 40η ημερα καθορίζεται η θεση που θα εχει η ψυχη των τεθνεώτων μεχρι την Ανάσταση των νεκρών.

Ειμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχη του Γιωργου μας θα βρει τη θεση της δίπλα στο Δημιουργο στον οποιο πίστευε βαθιά.

Θα ζει για παντα μεσα απ ολους εμας που ειχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε αλλα και από εκατομμύρια κοσμο που μπορει να μην τον γνωρισε αλλα τον λατρεψε..

Γιωργο σε λατρεύουμε,ποναμε πολυ,εδωσες στον καθεναν μας πολυ ομορφα πραγματα που ουτε εσυ δεν μπορείς να φανταστείς,αλλα πια η ψυχούλα σου ειναι σε αλλη διασταση,εκει που δεν υπαρχουν μικροτητες, φθονος, κακια…

Καλη μας ανταμωση αγγελε μου…»