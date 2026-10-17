Η προσέλευση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς εκτιμάται ότι έως και 5.000 άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν στην περιοχή για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στη Νίκαια, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στην περιοχή με την οποία ο καλλιτέχνης διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης, έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής, ενώ θα εφαρμοστούν μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που είχαν ληφθεί κατά την εξόδιο ακολουθία του καλλιτέχνη.

Στον ναό θα έχουν προτεραιότητα εισόδου τα μέλη της οικογένειας, οι στενοί φίλοι και οι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή από τον εξωτερικό χώρο, μέσω μεγαφώνων.

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, θα ακολουθήσει μετάβαση στο Γ΄ Νεκροταφείο, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται επίσης αστυνομική παρουσία, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και τη διευκόλυνση των παρευρισκομένων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.