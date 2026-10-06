Δεν βρέθηκαν ούτε χρήματα ούτε έγγραφα του Γιώργου Μαζωνάκη – Το χρηματοκιβώτιο ανοίχτηκε παρουσία του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης του χρηματοκιβωτίου του Γιώργου Μαζωνάκη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, καθώς το χρηματοκιβώτιο ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί κατά τις αστυνομικές έρευνες στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ήταν παρών στη διαδικασία και μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου ξεκαθάρισε ότι στο εσωτερικό του δεν υπήρχε τίποτα. «Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική ενέργεια, παρόλα αυτά δε διαφωνήσαμε να ανοιχτεί, προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο, κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο», δήλωσε.

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Τι αναζητούσαν στο χρηματοκιβώτιο

Το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου έγινε έπειτα από σχετική διαδικασία στο πλαίσιο της ανάκρισης, με τις Αρχές να θέλουν να διαπιστώσουν εάν στο εσωτερικό του υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση. Το ενδιαφέρον είχε στραφεί μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο να υπήρχαν έγγραφα, σημειώσεις ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα της έρευνας.

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