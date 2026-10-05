Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών του Μαζωνάκη θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον ΑΝΤ1, τα πρώτα στοιχεία από την εξέταση των δειγμάτων των ιστολογικών εξετάσεων φέρεται να δείχνουν χρόνια επιβάρυνση στο μυοκάρδιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις χωρίς ωστόσο, σε αυτή τη φάση, να μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου.

Όπως μεταδόθηκε εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου χρονολογείται τουλάχιστον 8 – 12 ώρες πριν, χρόνια επιβαρυμένη καρδιά ειδικότερα, εξειδικευμένα ευρήματα στο μυοκάρδιο δείχνουν χρόνια επιβάρυνση ενώ εντοπίστηκε και πνευμονικό οίδημα.

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Ισχαιμία, επιβαρυμένη καρδιά και πνευμονικό οίδημα

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται συνολικά τα ιστολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων αναφορές σε ισχαιμία του μυοκαρδίου, επιβάρυνση της καρδιάς και πνευμονικό οίδημα. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς αναμένονται και τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η πρώτη φάση των τοξικολογικών εξετάσεων πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Αθηνών και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο συγκεκριμένο στάδιο εξετάζεται εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ουσίες στα βιολογικά δείγματα, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί ο ποσοτικός προσδιορισμός τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προποφόλη, ένα αναισθητικό φάρμακο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική της Καρνεάδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlwyf83tpiip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η προποφόλη στο επίκεντρο – Αναζητούν την ακριβή ποσότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί η αναισθητική ουσία προποφόλη στις τοξικολογικές του τραγουδιστή γεγονός που δείχνει ότι του είχε γίνει μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, αρνείται από την πρώτη στιγμή πως χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει.

Η προποφόλη είναι ένα ταχείας δράσης ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η χορήγησή της απαιτεί αυστηρή ιατρική παρακολούθηση και κατάλληλο εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα της ποσοτικής ανάλυσης, σε συνδυασμό με τα ιστολογικά ευρήματα, το ιατρικό ιστορικό και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να αποσαφηνίσει τη σημασία της συγκεκριμένης ουσίας.

Οι επιστήμονες ήδη εστιάζουν στο να εντοπιστεί η ακριβής ποσότητα στον οργανισμό του τραγουδιστή ώστε να αποσαφηνιστεί αν η χορήγησή της απέβη μοιραία.

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