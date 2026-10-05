Η συγκινητική κίνηση του τραγουδιστή στο κέντρο στο οποίο εμφανίζεται.

Με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη τίμησε τη μνήμη του ο Νίκος Βέρτης, παίζοντας στο μπουζούκι το «Ώρες Μικρές».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στη σκηνή, να τιμάει με τον δικό του τρόπο τον καλλιτέχνη, που έφυγε πριν από περίπου έναν μήνα από τη ζωή.

Ο Νίκος Βέρτης επέλεξε να παίξει το «Ώρες Μικρές» χωρίς να τραγουδήσει, αφήνοντας το κοινό να πει τους στίχους του κομματιού.

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