Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον ανακριτή.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας αλλοδαπός για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο θύμα προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν υπερκατανάλωση ρεύματος λόγω εργασιών στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι της και να τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν.

Οι δράστες κατάφεραν με την τηλεφωνική απάτη να της αποσπάσουν δεκαπέντε λίρες, ένα ρολόι και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς και έφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου εντόπισαν τον αλλοδαπό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ κατασχέθηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Οι δράστες με τον ίδιο τρόπο αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν γυναίκα σε διπλανή κατοικία χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν το οτιδήποτε. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα εξαπάτησαν έναν ανήλικο ημεδαπό σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής, από τον οποίο απέσπασαν τέσσερις λίρες, 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.