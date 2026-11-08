Η πλατεία του χωριού ήταν κατάμεστη από κατοίκους και επισκέπτες που δίνουν τα τελευταία χρόνια ραντεβού σε αυτή την ορεινή γη του δήμου Πολυγύρου από όπου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στο χωριό που προμηθεύει με έλατα κάθε γωνιά της χώρας μας, φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα, ένα επιβλητικό έλατο ύψους 15 μέτρων, στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια. Ο Ταξιάρχης έδωσε και φέτος το «σύνθημα» για την έναρξη της πιο φωτεινής και μαγικής περιόδου του χρόνου με μια εντυπωσιακή γιορτή, γεμάτη μουσική και χριστουγεννιάτικη μαγεία το βράδυ του Σαββάτου, παραμονή της εορτής της Σύναξης των Αρχαγγέλων.

Φέτος, περίπου 32.000 έλατα από τον Ταξιάρχη θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας τη μαγεία των Χριστουγέννων στα σπίτια χιλιάδων οικογενειών και στηρίζοντας παράλληλα την τοπική παραγωγή και τους ανθρώπους του τόπου.

«Ας κρατήσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Ένα δέντρο από τον Ταξιάρχη, που φωτίζει μια πλατεία, ένα σαλόνι, ένα παιδικό βλέμμα, κάπου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δώρο του τόπου μας: λίγο φως, λίγη χαρά, λίγη ελπίδα, τη στιγμή που όλοι τα έχουμε ανάγκη», όπως είπε ο Αντιδημάρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιάννης Λελεγιάννης στον χαιρετισμό του. «Οι Αρχάγγελοι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού, αυτοί που φέρνουν το μήνυμα. Ίσως γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο χριστουγεννιάτικο φως της Ελλάδας ανάβει εδώ, στη Σύναξη των Αρχαγγέλων. Απόψε ο Ταξιάρχης γίνεται κι αυτός αγγελιοφόρος και στέλνει σε όλη τη χώρα το μήνυμα ότι έρχονται Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, με υγεία, χαρά, αγάπη και δύναμη!».

{https://www.youtube.com/shorts/DFBXMdr9j14}

Στην εκδήλωση για το πρώτο χριστουγεννιάτικο φως που «ανάβει» την σπίθα της προσμονής για τα Χριστούγεννα εκτός από τον δήμο Πολυγύρου συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών, «αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τον τόπο και η διάθεση προσφοράς μπορούν να δημιουργήσουν ξεχωριστές στιγμές» όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου.

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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευαγγελία Ασβεστά, οι Αντιδήμαρχοι Νικολέτα Διαμαντουλάκη, Λευτέρης Ταρκάσης, Γιάννης Λελεγιάννης και Βασίλης Φαρδογιάννης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιάρχη, Γιάννης Ξάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και του Τουριστικού Οργανισμού, Γρηγόρης Τάσιος, καθώς και ο Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, Νίκος Μπλόσκας.