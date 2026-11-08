Πυρά κατά της κυβέρνησης και του χειρισμούς της στο θέμα της πόντισης καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ.

Σοβαρούς κινδύνους κρύβει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κατάθεση ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας στην Τουρκία που αφορά την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρονικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ανακοίνωση του το κόμμα της αντιπολίτευσης τονίζει πως «οποιαδήποτε μορφή ενημέρωσης» θα αποτελέσει μελλοντικά πάτημα για την Τουρκία τονίζοντας ότι η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές η Γαλλία κατέθεσε γραπτή ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, γεγονός που αποτελεί απαράδεκτη εξέλιξη η οποία ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα.

Οποιαδήποτε μορφή "ενημέρωσης" -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία και ήδη παρουσιάζεται έτσι από τα τουρκικά ΜΜΕ.

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Άλλωστε μόλις προχθές το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς αδειοδότησης, για το καλώδιο ή όποια προφανώς "διευθετήθηκε" όπως μας ενημέρωσε χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ με τη φράση «όλα καλά».

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί για να κατοχυρώσει τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της και σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο».