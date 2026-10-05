Πατέρας για δεύτερη φορά θα γίνει ο Γιώργος Πατούλης.

Νέα σελίδα στην οικογενειακή τους ζωή φαίνεται πως ετοιμάζονται να ανοίξουν ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του.

Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και η σύζυγός του έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εγκυμοσύνη της Νάνσυ Κοιλού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και πλέον είναι εμφανής.

Μάλιστα, το ζευγάρι εντοπίστηκε μαζί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου ταξίδεψε πρόσφατα, με την εμφάνιση της Νάνσυ Κοιλού να ενισχύει τις πληροφορίες για την εγκυμοσύνη.

Το δεύτερο παιδί του ζευγαριού

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού έγιναν για πρώτη φορά γονείς μαζί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν υποδέχθηκαν στη ζωή τον γιο τους. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2024, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αν επιβεβαιωθεί η νέα εγκυμοσύνη, το ζευγάρι θα αποκτήσει σύντομα και δεύτερο παιδί, ενώ για τον Γιώργο Πατούλη θα πρόκειται για την τρίτη φορά που θα γίνει πατέρας. Ο ίδιος έχει ακόμη έναν γιο, τον Αλέξανδρο, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

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