Νέο «χτύπημα» Πολάκη σε Πατούλη, περί παράνομων εγχύσεων, παράνομων σκευασμάτων.

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε στο θέμα της εταιρείας της οποίας υπήρξε πρόεδρος και εταίρος ο Γιώργος Πατούλης, κάνοντας λόγο για παράνομες ενδοφλέβιες εγχύσεις, παράνομων σκευασμάτων, που γίνονταν «σε ξενοδοχεία και βίλες» στη Μύκονο.

«Αν είχα κάνει εγώ το 1/100 όσων έχει κάνει ο Πατούλης, τα ΜΜΕ θα με είχαν γδάρει στο Σύνταγμα και οι εισαγγελείς θα είχαν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης με προσωρινά στρατοδικεία», σχολίασε σε ανάρτηση ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι ο τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ανέκτησε «τις σβησμένες ιστοσελίδες της OMS Total Care που ήταν πρόεδρος ο κ. Πατούλης». Στο site, συμπλήρωσε, ανέφεραν «έχουμε κλινικές στη Μύκονο, στη Χίο, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έλεγε το Διαβαλκανικό».

Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, η εταιρεία «έκανε ενδοφλέβιες εγχύσεις, στη Μύκονο, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε βίλες», με σκευάσματα που «δεν έχουν περάσει από κανένα έλεγχο» και τα οποία αφορούσαν από τον εγκέφαλο και το δέρμα, μέχρι το στρες, το hangover και τη λίμπιντο.

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν πρόεδρος της εταιρείας μέχρι πριν από 15 ημέρες στην ιστοσελίδα, που έδινε αυτά τα πράγματα σε τουρίστες στη Μύκονο», είπε αναφερόμενος στον Γιώργο Πατούλη. «Υποτίθεται στο ιατρείο της Μυκόνου. Πού ήταν αυτό το ιατρείο; Σε κάποιο ξενοδοχείο μέσα, φερετζές ήταν, κάλυμμα», συμπλήρωσε.