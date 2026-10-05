«Η Νέα Δημοκρατία αγνοεί τις ανάγκες της αγοράς. Νοικοκυριά και μικρομεσαίοι γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση», υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης έχει επιλεκτική μνήμη: Ξέχασε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών κατά των 120 δόσεων. Ξέχασε που αποκαλούσαν μπαταχτσήδες όσους οφείλουν. Νοικοκυριά και μικρομεσαίοι γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα όσα είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο κ. Μαρινάκης έχει προφανώς επιλεκτική μνήμη.

Δεν θυμάται τις δηλώσεις Γεωργιάδη στα τέλη Αυγούστου ότι «οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας», δεν διάβασε την επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη, ότι «τα ληξιπρόθεσμα χρέη βαίνουν μειούμενα» και «ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα»;

Δεν θυμάται ούτε τους εξυπνακισμούς που περιέφερε ο ίδιος στα τηλεοπτικά πάνελ κάνοντας λόγο «για λεφτά από τη monopoly που μοιράζει το ΠΑΣΟΚ»;

Ξέχασε πως τον Ιούλιο αρνήθηκε η κυβέρνηση τις 120 δόσεις και σε αντίθεση με όσα ζητούσε η αγορά, νομοθέτησε τις 72 δόσεις που δεν δούλεψαν;

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Μήπως θυμάται τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ονομάζει «μπαταχτσήδες» όσους έχουν οφειλές και όσους είχαν υποβάλλει αίτημα ένταξης στο νόμο 3869/2010;», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Κύριε Μαρινάκη , δείτε λίγο τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης και του ΚΕΑΟ που δείχνουν ραγδαία αύξηση των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία τον τελευταίο χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος είναι τα πρόσθετα τέλη που υπάρχουν λόγω της αδράνειας της κυβέρνησης σας να θεσπίσει βιώσιμες ρυθμίσεις.

Υπερχρεώσατε με τόκους και προσαυξήσεις επιχειρήσεις και νοικοκυριά και τώρα τους προσβάλλετε. Υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών, όταν μιλάτε για τους συνεπείς οφειλέτες. Μπορείτε, κ. Μαρινάκη, να μας πείτε ένα μέτρο που λάβατε για να επιβραβεύσετε τους συνεπείς; Ούτε ένα.

Σύντομα θα κληθείτε να εξηγήσετε για ποιο λόγο εξαιρείτε την πλειοψηφία από τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, για ποιο λόγο δεν διαγράφετε τόκους και προσαυξήσεις που η δική σας πολιτική δημιούργησε και για ποιο λόγο επιλέγετε ένα ληστρικό επιτόκιο ύψους 5,84%.

Η Νέα Δημοκρατία αγνοεί τις ανάγκες της αγοράς. Νοικοκυριά και μικρομεσαίοι γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση».