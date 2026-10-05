Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Τις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα υπερπλεονάσματα, αλλά και τις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έχει κάνει κανονικότητα, στην πολιτική επικοινωνία, τις λαθροχειρίες».

«Μάλλον ο κ. Τσίπρας δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε επί των δικών του ημερών. Πράγματι, ο κ. Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς συντελεστές και με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ, κυρίως από τη μεσαία τάξη, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, για να επιστρέψει με πρόσκαιρες παροχές το ένα από τα δέκα που τους είχε πάρει. Αυτή ήταν η πολιτική της δικής του περιόδου. Εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή. Για την ακρίβεια, αυξήσαμε τον ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες, ώστε να πέσουν στην αγορά όσο γίνονται περισσότερα κλειστά ακίνητα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Έχουμε προβεί 83 φορές, δηλαδή σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Και αν αθροίσει κανείς και τις φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν το 2027, οι φοροελαφρύνσεις συνολικά αυτών των ετών φτάνουν τις 91».

Ενώ λοιπόν μειώνουμε τους φορολογικούς τελεστές, είναι μεγάλη επιτυχία ότι αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουμε πίσω στον κόσμο όσα δικαιούνται και στερήθηκε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Τα παραπάνω έσοδα προκύπτουν πρωτίστως από την ανάπτυξη της οικονομίας, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι πολύ απλό για να το καταλάβει και ο κύριος Τσίπρας, όταν ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά και δεν είναι ένας, είναι 600.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια, πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές οι οποίοι είναι μειωμένοι, άρα με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα έσοδα του κράτους χωρίς να αυξάνονται οι φόροι» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε:

«Παράλληλα, έχουν αυξηθεί πολύ, εκτοξευθεί οι επενδύσεις, έχουν αυξηθεί κατά 95% από το 2019 και βέβαια, αντιμετωπίζεται με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι το 2019, η φοροδιαφυγή και όλα αυτά αποφέρουν περισσότερα έσοδα. Τα παραπάνω έσοδα, από αυτά τα οποία αναφέρω, δηλαδή πέραν των παραπάνω φορολογικών εσόδων τα υπερέσοδα, όταν προκύπτουν από το ΦΠΑ επιστρέφονται στην κοινωνία πίσω περισσότερα».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι το 2026, 950 εκατομμύρια παραπάνω εισπράχθηκαν από τον ΦΠΑ. Όχι από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, συνολικά, και έχουν επιστραφεί πίσω στην κοινωνία με έκτακτα μέτρα παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο.

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«Άρα και αυτά τα παραπάνω των επιπλέον εσόδων από την πολιτική μας και όσα από αυτά αναφέρονται στα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ και όχι στον αυξημένο φορολογικό συντελεστή, επιστρέφουν επίσης στην κοινωνία» σημείωσε και στη συνέχεια απάντησε στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί φιλοδωρημάτων λέγοντας:

«Είναι φιλοδώρημα το να έχει ένας μισθωτός το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα, από εκεί που έχει 29% να έχει τώρα 20% και αν έχει ένα παιδί 18%, δύο παιδιά 16% και αν είναι τρίτεκνος από 1/1/27 0 και 1/1/26, μηδέν φόρο μέχρι 20.000 ευρώ; Είναι φιλοδώρημα να μηδενίζεις τον φόρο για ένα νέο εργαζόμενο μέχρι 25 ετών ή να τον πηγαίνεις 9% για έναν εργαζόμενο μέχρι 30 ετών; Είναι φιλοδώρημα το να δίνεις κάθε χρόνο ένα ενοίκιο από τα 12 που δίνει ένας ενοικιαστής, αναφερόμενος το 80% των ενοικιαστών; Είναι φιλοδώρημα να δίνεις δύο ενοίκια πίσω κάθε χρόνο σε κάποιον ο οποίος νοικιάζει εκτός έδρας, γιατρό, νοσηλευτή, εκπαιδευτικό; Όλα αυτά λέει φιλοδωρήματα ο κύριος Τσίπρας».

Και τόνισε: «Οι φοροελαθρύνσεις ήρθαν για να μείνουν. Ας μας πει λοιπόν τι από όλα αυτά εννοεί φιλοδωρήματα για να ξέρουμε τι θέλει να κόψει και επίσης να μας πει, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, πώς θα χρηματοδοτήσει τα παραπάνω μέτρα που θέλει να πάρει και η κοστολόγηση τους προκάλεσε τεράστιες παραφωνίες από τα στελέχη του. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να δώσει πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία έχει στερηθεί, αν δεν καταφέρνει να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα ενώ μειώνει φόρους;» πρόσθεσε.

«Το ΠΑΣΟΚ παραποιεί λεγόμενα υπουργών ή βουλευτών της ΝΔ»

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις ο κ. Μαρινάκης είπε: «Έχει κάνει πλέον κανονικότητα, στην πολιτική επικοινωνία, το ΠΑΣΟΚ, τις λαθροχειρίες. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να μετρήσω πλέον πόσες φορές το ΠΑΣΟΚ παραποιεί λεγόμενα υπουργών ή βουλευτών της Ν.Δ., κυβερνητικών ή κοινοβουλευτικών στελεχών, για να απαντήσει ή να δημιουργήσει ένα αφήγημα. Αυτές τις λαθροχειρίες επαναλαμβάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας την αντίστοιχη γραμμή από το γραφείο Τύπου».

«Η κριτική που ασκήθηκε, με τον τρόπο που την άσκησε κάθε κυβερνητικός στέλεχος, είχε να κάνει συνολικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η οποία πρόταση ήταν μια πρόταση που έλεγε, με πάρα πολύ απλά ελληνικά, στους συνεπείς φορολογούμενους, δανειολήπτες, ότι είναι κορόιδα. Ότι δεν αξίζει να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Εμείς κρατάμε μια ισορροπία. Σεβόμαστε τους συνεπείς, στηρίζουμε τους συνεπείς, και παράλληλα δίνουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες, οι οποίοι, λόγω αδυναμίας, λόγω περισσότερων εξόδων, θέλουν να συνεχίσουν να είναι συνεπείς. Γιατί δεν είναι μπαταχτσήδες, είναι άνθρωποι που βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την ισορροπία. Άρα πρόταση από πρόταση διαφέρει» υπογράμμισε.

«Καμία δικαίωση δεν τίθεται για το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλει να το πιστεύει, ας το πιστεύει, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις δεν το πιστεύουν και πολλοί συμπολίτες μας. Και επίσης, ένα κόμμα το κρίνεις συνολικά. Όταν το ΠΑΣΟΚ τάζει ότι του έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό για να γίνει αρεστό στον κόσμο, χωρίς να το κοστολογεί, και όταν έρχεται η ώρα της κοστολόγησης, διαφωνεί ο ένας με τον άλλον, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αποσπασματικά μία πρόταση» πρόσθεσε.

Για το βίντεο Σαμαρά

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Βόρεια Μακεδονία ο κ. Μαρινάκης είπε: «Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια αντιπολίτευση του απόλυτου μηδενισμού και της ατελείωτης πλειοδοσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε με αυτόν τον τρόπο αντιπολίτευση, ειδικά στα εθνικά θέματα. Στάθηκε στη Βουλή, κάποιους μήνες πριν είχε κάνει και πρόταση δυσπιστίας, και όταν λίγους μήνες μετά ήρθε η ώρα της ψήφισης αυτής της συμφωνίας, επισήμανε τους κινδύνους. Μίλησε για μια κακή συμφωνία. Αξίζει τον κόπο να δείτε την ομιλία αυτή του Ιανουαρίου του 2019, και ως προς τη συνολική στάση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση, ειδικά το σημείο για τη γλώσσα και την εθνότητα, τους κινδύνους τους οποίους είχε επισημάνει» υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολήσει όλες τις ενέργειες που μπορεί να προβεί, μηδεμίας εξαιρουμένης, για την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρώπη.

«Άρα θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε εφόσον το κρίνουμε και εφόσον δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός, επειδή βλέπω και μια λαϊκίστικη κριτική από τα κόμματα της ακροδεξιάς και κάποια πρόσωπα, δεν είπε άλλα προεκλογικά και λέει άλλα μετεκλογικά. Το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές. Είπε ότι η συμφωνία αυτή εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί δεν θα μπορεί να ακυρωθεί» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε κανένα διαπραγματευτικό μας όπλο και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με βάση το εθνικό συμφέρον».

{https://www.youtube.com/watch/aHyk16tW5Eg}