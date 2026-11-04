«Όλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση για το άρθρο 23 δεν ισχύουν. Ναι στον διάλογο με την Τουρκία, όχι σε οποιαδήποτε υποχώρηση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τη φράση «αρχιερέας της διαφθοράς» με την οποία ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει, ξαναγράφοντας τη δική του ιστορία και συνολικά την ιστορία της χώρας και όσα δεινά υπέστη ως λαός από εκείνον, σε συνέχεια πολλών δυσκολιών που είχαμε ζήσει, ειδικά από το 2010 και μετά. Ένα από τα βασικά τα οποία κάνει είναι να έχει πάρει στα χέρια το ηθικόμετρο, και να το πηγαίνει από δω κι από κει. Θεωρώ ότι είναι καλό να το βάλει μέσα στο θηκάρι, γιατί θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος διατελέσας πρωθυπουργός της χώρας που μπορεί να το κάνει αυτό», είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης, τη σκευωρία της Novartis, έχει δυο υπουργούς καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο», ενώ έκανε εκτεταμένη αναφορά στο νομοσχέδιο για τον ποινικό κώδικα.

Το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Για την ήττα των Ρεπουμπλικανών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι ΗΠΑ και αυτό θα συνεχιστεί για τα μεγάλα έργα, όλες τις μεγάλες συμφωνίες. Δεν θα επηρεαστεί τίποτα από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι σεβόμαστε κάθε αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα είναι προφανή. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι στις κρίσιμες επιτροπές θα είναι πρόσωπα με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα».

Ερωτηθείς εάν το κλίμα στις ΗΠΑ μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα, δηλαδή η ακρίβεια να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν θεωρώ πως το δίλημμα είναι αν μπορεί κάποιος πολιτικός να εκλεγεί και να εξαφανίσει μια παγκόσμια κρίση, και δυστυχώς δεν είναι μόνο μια. Το δίλημμα είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μια δύσκολη πραγματικότητα. Αυτό είναι το δίλημμα κάθε εκλογικής διαδικασίας».

«Δεν είναι μόνο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας πως δεν είναι μόνο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. «Είναι ποιος θα έχει τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή υβριδική απειλή, όπως συνέβη το 2020. Ποιος θα καταφέρει εν μέσω όλων αυτών των δυσκολιών να προχωρήσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ποιος θα καταφέρει εκεί που έχεις μια άσχημη εξέλιξη, όπως το παράνομο μνημόνιο που κυρώθηκε από τη Βουλή της Λιβύης, να αντιδράσει θεσμικά και αποφασιστικά. Όλη η Ευρώπη να συνταχθεί μαζί σου. Η εικόνα που είδαμε του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ είναι η σωστή θέση, η θέση που υπαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο να επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα».

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«Ναι στον διάλογο με την Τουρκία, όχι σε οποιαδήποτε υποχώρηση»

Ακολούθως, για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «Μέσα σε αυτά τα 7 και κάτι παραπάνω χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η ΝΔ η Ελλάδα συνεχίζοντας να υπηρετεί την εθνική στρατηγική, έχει καταφέρει εν μέσω πολέμων και κρίσεων να δυναμώσει όσο ποτέ. ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ΑΟΖ με την Ιταλία, επεκτάσεις στο Ιόνιο, τα 12 ναυτικά μίλια, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που κατοχυρώνονται τα πρώτα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης και όχι στα λόγια ή με πυροτεχνήματα, όπως κάνουν άλλες χώρες. Όλα αυτά συνέβησαν αυτά τα χρόνια, συνέβησαν τα πιο δύσκολα χρόνια και ταυτόχρονα εξοπλίστηκε η χώρα. Με την Τουρκία είχαμε και έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Ναι στον διάλογο, όχι σε οποιαδήποτε υποχώρηση».

Αναφορικά με τα όσα δήλωσε χτες ο Αλέξης Τσίπρας για ήττες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, σημασία έχει πώς το τεκμηριώνει. Εγώ δεν βλέπω καμία ήττα πουθενά. Εγώ βλέπω μια Ελλάδα η οποία όλα αυτά που σας είπα και πολλά ακόμα δεν τα είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και τα κάνει τώρα. Εγώ βλέπω μια Ελλάδα η οποία και από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς συνομιλούσε εν μέσω πολλών παραβιάσεων με τον Τούρκο πρόεδρο. Συνομιλούσε ακόμα και εν μέσω του επί 30 χρόνια απαράδεκτου και παράνομου casus belli. Εγώ θυμάμαι όμως έναν πρωθυπουργό να έθεσε θέμα άρσης του casus belli ως όρο για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας στο πρόγραμμα SAFE, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα λόγια όλοι μπορούμε να παρουσιαστούμε όπως επιθυμούμε, σημασία έχει τι κάνουμε στις πράξεις. Και ειδικά η εξωτερική πολιτική είναι η πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής και δεν χωράει υπερβολές».

Για τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το καλώδιο, πως εάν χρειαστεί θα υπάρξει και επιχειρησιακή απάντηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε πως: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς όμως να υποχωρεί ποτέ σε καμία κόκκινη γραμμή. Η Ελλάδα συνομιλεί, διεκδικεί και δεν υποχωρεί, δεν είναι αφελής. Έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες αδειοδότησης από τις ελληνικές αρχές και θα ακολουθηθεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα που είχε προαναγγείλει και ο υπουργός Εξωτερικών».

Για τη Navtex συνέχισε λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης. Έχουν υποβληθεί άμεσα τα αιτήματα για άδεια. Η Ελλάδα θα αποδείξει για άλλη μια φορά πως έχει ξεκάθαρο σχεδιασμό και δεν θα κάνει πίσω σε καμία περίπτωση».

«Αυτά που λέει η αντιπολίτευση για το άρθρο 23 δεν ισχύουν»

Για το νομοσχέδιο για τα funds και το άρθρο 23 το οποίο αποσύρθηκε μετά από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως: «Το άρθρο 23 θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ο λόγος που αφαιρέθηκε, όπως είπε χθες ο υπουργός Οικονομικών, δεν ήταν γιατί ήταν ένα λάθος άρθρο, γιατί δεν λέει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Δεν αφαιρεί κανένα ένδικο βοήθημα από τον οφειλέτη. Όλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση δεν ισχύουν».

«Το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει 262 εγκληματικές οργανώσεις»

Τέλος, ερωτηθείς για την κριτική της αντιπολίτευσης πως η αστυνομία τώρα εξάρθρωσε εγκληματικές οργανώσεις, πριν τις εκλογές ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Αν πιστεύουν οι άνθρωποι που τα λένε αυτά από την αντιπολίτευση ότι όλοι αυτοί μέχρι το 2019, που εμείς ήρθαμε στην εξουσία, η διαδρομή που έκαναν ήταν σπίτι, δουλειά, εκκλησία, σπίτι, δουλειά και μετά ήρθε ο Μητσοτάκη και αποφάσισαν να μπουν στο έγκλημα, τότε κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Και σίγουρα δεν θα καταφέρουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο γιατί ο κόσμος έχει συνείδηση και καταλαβαίνει. Το ελληνικό FBI, που έχει ήδη εξαρθρώσει 262 εγκληματικές οργανώσεις παράλληλα, έκανε δουλειά που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του και να οδηγεί υπόπτους ή κατηγορούμενους στη δικαιοσύνη».