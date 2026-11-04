Η δράση υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., με την υποστήριξη της εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy, και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς την κοινότητα καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει με ιδέες και εφαρμογές στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αθήνας.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει τον Μαραθώνιο Καινοτομίας «Apps4Athens 3.0 Gov Hackathon». Στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026, το Σεράφειο θα φιλοξενήσει προγραμματιστές, ερευνητές, φοιτητές και επαγγελματίες της τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που αξιοποιούν τα ανοιχτά δεδομένα, τη διαλειτουργικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.

Η δράση υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., με την υποστήριξη της εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy, και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς την κοινότητα καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει με ιδέες και εφαρμογές στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η επόμενη μεγάλη ιδέα για την Αθήνα μπορεί να γεννηθεί μέσα σε 48 ώρες. Το είδαμε και πέρυσι, όταν περισσότεροι από 250 νέοι άνθρωποι, ερευνητές και επαγγελματίες της τεχνολογίας ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν 40 διαφορετικές προτάσεις. Φέτος, πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα. Ανοίγουμε τα δεδομένα του Δήμου και δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν εφαρμογές που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της πόλης. Από τις μετακινήσεις και την προσβασιμότητα μέχρι την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της προς όφελος όλων. Και κυρίως, να δώσουμε χώρο και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις, τις ιδέες και τη διάθεση να αλλάξουν την Αθήνα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, σημείωσε: «Στον τρίτο Μαραθώνιο Καινοτομίας περνάμε από την ανάπτυξη ιδεών στην αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων και ψηφιακών υποδομών του Δήμου. Για πρώτη φορά, μέσω του AthensGov, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα και APIs, ώστε να σχεδιάσουν εφαρμογές με δυνατότητα διασύνδεσης με τις υπηρεσίες της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από την ειδική πρόκληση AthensGov AI Transformation. Στόχος μας είναι οι καλύτερες προτάσεις να μη μείνουν στο στάδιο της παρουσίασης, αλλά να εξελιχθούν σε λειτουργικές λύσεις που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Δήμο Αθηναίων».

Για πρώτη φορά ανοιχτά δεδομένα μέσω του AthensGov

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GovTech), δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να αναπτύξουν εφαρμογές που αξιοποιούν πραγματικά δεδομένα της πόλης και διασυνδέονται με υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι βασικές θεματικές περιλαμβάνουν:

AthensGov: Ανοιχτά Δεδομένα & Διαλειτουργικότητα

Έξυπνη Πόλη: Ψηφιακές Υποδομές & Βιώσιμη Κινητικότητα

Πολίτης: Ψηφιακή Εξυπηρέτηση & Συμμετοχικότητα

Περιβάλλον: Βιωσιμότητα & Κλιματική Ανθεκτικότητα

Πολιτισμός & Τουρισμός: Νέες Ψηφιακές Εμπειρίες Πόλης

Προσβασιμότητα & Συμπερίληψη: Ψηφιακές Εφαρμογές για την Κοινωνική Ένταξη

Έξυπνη & Πράσινη Κινητικότητα: Εφαρμογές Βελτίωσης της καθημερινότητας στους δρόμους.

Ειδική πρόκληση και βράβευση: AthensGov AI Transformation

Ξεχωριστή θέση στον φετινό Μαραθώνιο έχει η πρόκληση «AthensGov AI Transformation», με αντικείμενο τη μετατροπή παραδοσιακών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών σε νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI-powered applications). Αξιοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα και τα APIs του AthensGov, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επανασχεδιάσουν υφιστάμενες ψηφιακές λειτουργίες ή να αναπτύξουν νέες έξυπνες εφαρμογές, όπως AI assistants, διαδραστικές υπηρεσίες πληροφόρησης, έξυπνους ψηφιακούς χάρτες και εφαρμογές που απλοποιούν την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για τη συγκεκριμένη πρόκληση προβλέπεται διακριτή βράβευση, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ανοιχτών δεδομένων για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε προγραμματιστές, startups, μηχανικούς, αναλυτές δεδομένων, ερευνητές, φοιτητές, επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει μια δημιουργική ιδέα για την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι ομάδες θα συνεργαστούν με μέντορες, ειδικούς της τεχνολογίας και στελέχη του Δήμου, προκειμένου να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.

Για τις καλύτερες εφαρμογές προβλέπονται χρηματικά βραβεία, καθώς και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων και φορείς της αγοράς και της κοινωνίας.

Μέσα από το Apps4Athens 3.0, ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να επενδύει στη συνεργασία με την τεχνολογική και επιχειρηματική κοινότητα, ενισχύοντας ένα ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας, όπου τα δημόσια δεδομένα και οι νέες τεχνολογίες μετατρέπονται σε εφαρμογές με ουσιαστικό όφελος για την πόλη και τους πολίτες.

Πληροφορίες και εγγραφές: https://apps4athens.gr/gov-innovation/