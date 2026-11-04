Ο μοναχικός καουμπόι, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1946, γιορτάζει τα γενέθλιά του με ένα νέο άλμπουμ.

«Ο ήρωας του κόμιξ έχει τεράστια τύχη: δεν γερνάει ποτέ!» λέει ο Ζιλ, ο σεναριογράφος του Λούκι Λουκ, του ήρωα των κόμιξ που έφθασε αισίως την ηλικία των 80 ετών, αλλά εξακολουθεί να «πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του».

Ο μοναχικός καουμπόι, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1946, γιορτάζει τα γενέθλιά του με ένα νέο άλμπουμ, το «Saint Lucky Luke», που κυκλοφορεί μεθαύριο, Παρασκευή, τυπώθηκε σε περίπου 350.000 αντίτυπα και αναμένεται να είναι ένα από τα ευπώλητα (μπεστ-σέλερ) του τέλους της χρονιάς.

«Ο Λούκι Λουκ είναι ένας διαχρονικός ήρωας που διατρέχει όλες τις γενιές. Οι γονείς τον προσφέρουν στα παιδιά τους, τα παιδιά στους γονείς ή στους παππούδες τους. Έχουμε συχνά την επιθυμία να τον μοιραστούμε», λέει ο Ζιλιάν Μπερζό (Julien Berjeaut), που υπογράφει ως Jul.

«Όταν ανοίγεις ένα από τα άλμπουμ του, είναι σαν να ξαναβρίσκεις έναν φιλαράκο», λέει ο Φρανσουά Λε Μπεσκόντ (François Le Bescond), εκδότης του «Λούκι Λουκ» στον οίκο Dargaud.

Οι αναγνώστες «προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, κάτι μάλλον σπάνιο στον πολιτισμό», υπογραμμίζει ο Ασντέ (Achdé), ο εικονογράφος της σειράς τα τελευταία 25 χρόνια.

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Όπως και ο Astérix, ένας άλλος εμβληματικός ήρωας, των γαλλοβελγικών κόμιξ αυτή τη φορά, ο Λούκι Λουκ επιβίωσε του θανάτου των δημιουργών του, των Γκοσινί και Μορίς, έζησε στη συνέχεια τα πάνω και τα κάτω του και είδε την προσαρμογή του σε σειρές ή ταινίες περισσότερο ή λιγότερο πειστικές. Μεταφρασμένος σε μια τριανταριά γλώσσες, έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

«Αν και αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο γουέστερν, ο Λούκι Λουκ μιλάει σε όλον τον κόσμο: με τη μοναχική πλευρά του, αυτήν εκείνου που αποκαθιστά την αδικία, που υπερασπίζεται τις χήρες και τα ορφανά, ενσαρκώνει θετικές και οικουμενικές αρχές», υπογραμμίζει ο Φρανσουά Λε Μπεσκόντ.]

«Saint Lucky Luke»

Στο νέο άλμπουμ «Saint Lucky Luke» («Άγιος Λούκι Λουκ»), ο ήρωας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα θέμα που φαίνεται να τον ξεπερνάει: τον Θεό και τον θρησκευτικό φανατισμό. Παρουσιάζεται ως ένας νέος μεσσίας επειδή έσωσε το Κάνσας από αλλεπάλληλες συμφορές, μεταξύ των οποίων μια εισβολή ακρίδων.

Ο σεναριογράφος του Λούκι Λουκ βρήκε την ευκαιρία να προσφέρει το άλμπουμ ο ίδιος στον Πάπα Λέοντα ΙΔ' κατά το πρόσφατο ταξίδι του τελευταίου στη Γαλλία. Του είπα: "Ο Λούκι Λουκ, που είναι μια εικόνα του λαϊκού πολιτισμού, εμφορείται από τις ίδιες αξίες με τις δικές σας". Ο πάπας δεν τον ήξερε, όμως γέλασε και φάνηκε πραγματικά να τον ενδιαφέρει", λέει ο Ζιλ.

Ο Λούκι Λουκ δεν είναι ο μοναδικός ήρωας που γίνεται 80 ετών. «Οι περιπέτειες των Μπλέικ και Μόρτιμερ» εμφανίστηκαν επίσης για πρώτη φορά το 1946 στο περιοδικό Tintin από τον Βέλγιο Εντγκάρ Π. Ζακόμπ (Edgar P. Jacobs).

Το απίθανο ντουέτο του στρατιωτικού Φράνσις Μπλέικ και τον επιστήμονα Φίλιπ Μόρτιμερ παραμένει επίσης μία από τις σταθερές αξίες των κόμικς με 31 άλμπουμ, τα περισσότερα από τα οποία γράφτηκαν από διάφορους συγγραφείς μετά τον θάνατο του Ζακόμπ.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ