Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ και του τραμ, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (7-8/11) φέρνει αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και ειδικότερα σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Από τις 14:00 της Παρασκευής (6/11) έως τις 13:00 του Σαββάτου (7/11) θα γίνουν τροποποιήσεις στις εξής γραμμές, ανάλογα με τα μέτρα της Τροχαίας, λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασ. Κων/νου στο τμήμα από Βουλιαγμένης έως Ερατοσθένους:

1. Λεωφορειακή γραμμή 550: Διαδρομή από Παλαιό Φαλήρο: Από Συγγρού, συνέχεια ευθεία Συγγρού, συνέχεια Βασιλίσσης Αμαλίας, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, συνέχεια Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Βασιλίσσης Αμαλίας, συνέχεια Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

2. Λεωφορειακή γραμμή 209: Διαδρομή από Μεταμόρφωση (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους - συνέχεια κανονικά.

3. Γραμμή 2: Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας - συνέχεια κανονικά. Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Γραμμή 4: Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά. Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

5. Γραμμή 11: Διαδρομή από Πατήσια: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Ν. Ελβετία Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

6. Γραμμή 10: Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

7. Η γραμμή Τραμ Τ6 θα τερματίζει στη στάση «ΦΙΞ».

Επίσης, από τις 13:00 του Σαββάτου (7/11) έως τις 21:00 της Κυριακής (8/11) θα γίνει σταδιακά η προσωρινή τροποποίηση των εξής γραμμών, ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας:

Λεωφορεία

Γραμμή 550: Διαδρομή από Παλαιό Φαλήρο: Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή Χ95: Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου - προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διαδρομή προς Αερολιμένα: Aπό λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός - συνέχεια προς Αερολιμένα.

Γραμμή 608: Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230: Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει. Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Δεν θα εκτελεστεί

Γραμμή 235: Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220: Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221: Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου - συνέχεια κανονικά. 1.8 Γραμμή 214: Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224: Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Πολύγωνο (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια κανονικά

Γραμμή 622: Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815: Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων - συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204: Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211: Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209: Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 046: Διαδρομή από Μουσείο: Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Γρηγ. Ξενοπούλου (Τέρμα). Διαδρομή από Ελληνορώσων: Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, αριστερά Πραντούνα, δεξιά Κατεχάκη, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 036: Διαδρομή από Κυψέλη: Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046). Διαδρομή προς Κυψέλη: Από Γρ. Ξενοπούλου, αριστερά Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 140: Διαδρομή από Γλυφάδα: Από Κοκκινοπούλου, συνέχεια Γκανογιάννη,δεξιά Γ.Παπανδρέου,αριστερά Λοχαγού Σπηλιοτόπουλου, αριστερά Μικράς Ασίας, συνέχεια ευθεία Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρηγορίου Αυξεντίου, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, συνέχεια κανονικά προς Γλυφάδα. Διαδρομή από Πολύγωνο: Δεν θα εκτελεστεί.

Γραμμή Β5: Διαδρομή από Στ. Λαρίσης: Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας - συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή δεν θα λειτουργήσει.

Γραμμή 402: Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική): Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας - συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 421: Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική): Μέχρι τη πλατεία Κένεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας - προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Γραμμή 409: Διαδρομή από αφετηρία: Από Αναστάσεως, αριστερά 8ης Μεραρχίας, αριστερά Κορυτσάς, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές Α2, 040: Διαδρομή προς Ακαδημία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού - συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

Γραμμές Α3, 227, 856: Kατεύθυνση από νότια προάστια: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης - συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 227, 856: Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας - συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025, 026: Κατεύθυνση από Ιπποκράτους: Δεν θα λειτουργήσει. Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός: Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου - συνέχεια κανονικά

Γραμμή 022: Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 813: Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 301, 301Β: Κατεύθυνση προς Ανθούσα: Από Μιαούλη, ευθεία Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Μήλου, αριστερά Λεωφ.Ανθούσας, συνέχεια κανονικά. Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Λεωφ.Ανθούσας, δεξιά Μήλου, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Έβρου, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 304, 305: Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας. Κατεύθυνση προς Λούτσα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών,συνέχεια Θεοτοκοπούλου, δεξιά Λεωφ.Σπάτων, συνέχεια κανονικά. Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Σπάτων, ευθεία Λεωφ. Σπάτων (305),αριστερά Θεοτοκοπούλου, συνέχεια Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ.Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 306: Κατεύθυνση από Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, αριστερά Λεωφ. Γέρακα, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας κανονικά.

Γραμμή 307: Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, δεξιά Μεταμορφώσεως Σωτήρος, συνέχεια κανονικά. Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Λεωφ. Λαυρίου, αναστροφή αριστερά στον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Ολυμπιονικών, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 308: Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας. Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, συνέχεια κανονικά. Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ. Δουκ. Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 319: Κατεύθυνση προς Σπάτα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους,ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, συνέχεια Θεοτοκοπούλου, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά Αγίου Δημητρίου, συνέχεια κανονικά. Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Αγίου Δημητρίου, αριστερά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά στην έξοδο για Παλλήνη, αριστερά Αγίου Δημητρίου, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Θεοτοκοπούλου,συνέχεια Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 310, 310Β, 310Γ: Διακοπή Λειτουργίας από την έναρξη της βάρδιας έως την λήξη των μέτρων τροχαίας στην Λεωφ. Μαραθώνος. Έπειτα από την αποκατάσταση κυκλοφορίας της Λεωφ. Μαραθώνος από τον Μαραθώνα έως την Διασταύρωση Ραφήνας, οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ τροποποιούνται ως εξής και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας: Κατεύθυνση προς Αφετηρία (Μαραθώνας): Από Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Αγ.Παντελεήμονος, δεξιά Αγ. Παρασκευής, δεξιά Αρχία, αριστερά Αγ.Μαρίνας, ευθεία Δημοκρατίας, συνέχεια κανονικά Κατεύθυνση προς Ραφήνα: Από Δημοκρατίας, ευθεία Αγίας Μαρίνας, δεξιά Αρχία, δεξιά Αγ. Παρασκευής, αριστερά Καλλινίκου, ευθεία Αγ. Παντελεήμονος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 324: Η γραμμή θα λειτουργεί μόνο στο Τμήμα Κάντζα Παλλήνη Διαδρομή από Στ. Κάντζας έως Παλλήνη: Από Λεονταρίου, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, συνέχεια κανονικά για Κάντζα και προσωρινό τέρμα στον Στ. Κάντζας (Κάντζα 2) στην κατεύθυνση προς Παλλήνη.

Οι γραμμές 060, 314, 314B, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

Τρόλεϊ

Γραμμές 1-5-15: Κατεύθυνση 1-5 από Αφετηρία και 15 από Τέρμα: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Κατεύθυνση 1-5 από Τέρμα και 15 από Αφετηρία: Από Δημητρακοπούλου, δεξιά Πετμεζά, συνέχεια ευθεία Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 2: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή 3: Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή 4: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή 6: Η γραμμή 6 γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας. Από Ηπείρου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Γραμμή 10: Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά. Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή 11: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας. Kατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή 12: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Τραμ

Η γραμμή τραμ Τ6 θα τερματίζει στη στάση «ΦΙΞ».