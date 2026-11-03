Παρά τις ελπίδες αποκλιμάκωσης, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία να συνεχίζονται.

Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό τους τελευταίους οκτώ μήνες. Παρά τις ελπίδες αποκλιμάκωσης, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία να συνεχίζονται.

Στις σημερινές συναλλαγές, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρεί κατά 63 σεντς, στα 95,83 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα κινηθεί κάτω από τα 95 δολάρια. Το πετρέλαιο Μπρεντ, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραφε απώλειες 1,59 δολαρίων, στα 103,18 δολάρια το βαρέλι. Η νέα πτώση ακολουθεί τη βουτιά άνω του 7% που σημείωσαν οι τιμές τη Δευτέρα, όταν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Κατάρ συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, αντιπροσωπεία του Κατάρ πραγματοποίησε επαφές στην Τεχεράνη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση και θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί διπλωματία που βασίζεται στον εξαναγκασμό και τις πιέσεις. Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν ότι, παρά τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αβέβαιο στάδιο και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία.

Η αισιοδοξία των επενδυτών συνυπάρχει με σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ», οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επίθεση στο ιρανικό νησί Κέσμ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ακόμη, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το βρετανικό κέντρο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, από τις αρχές Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά επιθέσεων.

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Οι εξελίξεις αυτές διατηρούν υψηλό το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στην αγορά ενέργειας, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις μεταφορές πετρελαίου και στις διεθνείς τιμές. Η αποκλιμάκωση των τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική οικονομία, καθώς το ακριβό πετρέλαιο έχει ενισχύσει τον πληθωρισμό και έχει διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές της βενζίνης. Το ενεργειακό κόστος αποτελεί κρίσιμο πολιτικό ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν και τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας υποστήριξαν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν υψηλότερα επιτόκια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα. Παρά τη διήμερη πτώση, το πετρέλαιο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, έχοντας καταγράψει άνοδο άνω του 10% τον Οκτώβριο. Η περαιτέρω πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί κυρίως από το κατά πόσο οι διπλωματικές επαφές θα οδηγήσουν σε ουσιαστική συμφωνία ή αν η στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή θα αναζωπυρωθεί.