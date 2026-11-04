Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών που καλύπτει διαφορετικές φάσεις της οικογενειακής ζωής των εργαζομένων.

Μια νέα πρωτοβουλία για τη στήριξη της μητρότητας και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών ανακοίνωσε η Eurobank, θεσπίζοντας μισθολογικές αυξήσεις για τις εργαζόμενες που αποκτούν παιδιά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου, κατά την επιστροφή των μητέρων στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας.

Τη νέα πρωτοβουλία, με τίτλο «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο», παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, με επιστολή του προς το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής φιλοσοφίας και πρέπει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Όπως επισημαίνει, η απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής, η οποία, ειδικά για τις εργαζόμενες γυναίκες, συνοδεύεται συχνά από προβληματισμούς σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία, τις δυνατότητες εξέλιξης και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων. Στόχος της νέας πολιτικής είναι να περιοριστούν αυτές οι ανησυχίες και να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τις γυναίκες που επιλέγουν να αποκτήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Μισθολογική ενίσχυση και επαγγελματική εξέλιξη

Η νέα μισθολογική παροχή αποσκοπεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της Eurobank, στην αντιστάθμιση πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι διαδοχικές άδειες λοχείας και μητρότητας στην εξέλιξη των αποδοχών των εργαζόμενων γυναικών. Παράλληλα, η Τράπεζα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η μητρότητα δεν θα λειτουργεί ανασταλτικά για την επαγγελματική ανέλιξη, διατηρώντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και μετά την απόκτηση παιδιού. Ο Φωκίων Καραβίας διευκρινίζει ότι η οικονομική ενίσχυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου υποστήριξης των νέων μητέρων κατά την επιστροφή τους στην εργασία. Την ίδια στιγμή, παραμένουν σε ισχύ οι σημαντικές εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις που έχει θεσπίσει η Eurobank για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, ύψους 25.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και 30.000 ευρώ για τους πολύτεκνους εργαζομένους.

Παροχές για όλα τα στάδια της οικογενειακής ζωής

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών που καλύπτει διαφορετικές φάσεις της οικογενειακής ζωής των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιδόματα τεχνητής γονιμοποίησης και υιοθεσίας, επιδόματα τοκετού, άδειες μητρότητας και πατρότητας, καθώς και οικονομική υποστήριξη για βρεφονηπιακούς σταθμούς ή φύλαξη παιδιών στο σπίτι. Επιπλέον, προβλέπονται γονικές άδειες, οικονομικές ενισχύσεις για οικογένειες, βραβεύσεις εκπαιδευτικής αριστείας, παροχές για φοιτητές και αποταμιευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των εργαζομένων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των οικογενειών, με την Τράπεζα να επισημαίνει ότι διαθέτει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα περίθαλψης στον κλάδο.

Σύνδεση με το δημογραφικό πρόβλημα

Η νέα πολιτική συνδέεται παράλληλα με τη στρατηγική της Eurobank για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, μέσα από το πρόγραμμα «Μπροστά για την Οικογένεια», το οποίο αναπτύσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια με νέες δράσεις και συνεργασίες. Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος, επιδίωξη είναι οι εργασιακές συνθήκες στην Τράπεζα να αποτελέσουν πρότυπο και σημείο αναφοράς σε ζητήματα στήριξης της μητρότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η απόφαση απόκτησης παιδιού δεν θα περιορίζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των γυναικών. «Η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο, είναι κεφάλαιο», καταλήγει χαρακτηριστικά ο Φωκίων Καραβίας, συνοψίζοντας το κεντρικό μήνυμα της νέας πρωτοβουλίας.