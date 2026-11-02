Ο επικεφαλής της Euroban σημείωσε πως οι δημογραφικές εξελίξεις ανατρέπουν την ισορροπία, καθώς το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί από 16% στις αρχές του αιώνα σε 22% σήμερα.

Την ανάγκη αναμόρφωσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού συμβολαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες δημογραφικές πιέσεις, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στο Athens Investment Forum.

Όπως επισήμανε, η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού απειλούν τη βιωσιμότητα των κοινωνικών και συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθιστώντας αναγκαία τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αύξηση των επενδύσεων.

Ο επικεφαλής της Eurobank τόνισε ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βασίστηκε στην παραδοχή ότι κάθε γενιά χρηματοδοτεί την κοινωνική προστασία της προηγούμενης, με την προσδοκία ότι οι επόμενες θα πράξουν το ίδιο. Ωστόσο, οι δημογραφικές εξελίξεις ανατρέπουν σταδιακά αυτή την ισορροπία, καθώς το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί από 16% στις αρχές του αιώνα σε 22% σήμερα.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες χρηματοδότησης συντάξεων, υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας αυξάνονται, ενώ περιορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που καλούνται να τις καλύψουν. Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαγενεακής δικαιοσύνης και ενδέχεται να ενισχύσει την αμφισβήτηση των θεσμών, ιδιαίτερα από τους νεότερους πολίτες.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προϋποθέσεις αντιμετώπισης του προβλήματος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, καθώς η συσσώρευση πρόσθετου δημόσιου χρέους μεταφέρει βάρη στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, επισήμανε ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου και όχι αποκλειστικά στην αναδιανομή του. Καθοριστική θεωρεί την ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία, στις υποδομές, στην ενέργεια και στην εκπαίδευση.

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Για την Ελλάδα σημείωσε ότι οι επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 18,7% του ΑΕΠ, έναντι 11% το 2019, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις ξεπέρασαν τα 12,5 δισ. ευρώ το 2025. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο ενός υγιούς και κερδοφόρου τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων.

Στο συνταξιοδοτικό, ο Φωκίων Καραβίας υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να επανεξετάσει τον χρόνο συνταξιοδότησης και τη χρηματοδότηση των παροχών. Για την Ελλάδα χαρακτήρισε θετική την ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω φορολογικών κινήτρων, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη συμπληρωματικού ιδιωτικού πυλώνα μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.