Ο παρουσιαστής δεν κατάφερε να συγκρατήσει την συγκίνησή του για τα όσα είπε ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αναφέρθηκε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ βραβεύθηκε από τον ΠΣΑΠΠ για τη δωρεά που είχε κάνει στηρίζοντας τον Όθωνα- Δημήτρη, το αγόρι που είχε διαγνωστεί με νευροβλάστωμα και δυστυχώς «έφυγε» από τη ζωή.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» τόνισε πως πιστεύει ότι ο Θεός θα κρίνει όσους υφάρπαξαν χρήματα μέσα από τέτοιες εκκλήσεις, ενώ εξήγησε πως η δική του στάση απέναντι στην προσφορά έχει τις ρίζες της και στα παιδικά του χρόνια, καθώς προέρχεται από φτωχή οικογένεια και γνωρίζει πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η βοήθεια προς έναν συνάνθρωπο.

«Η φιλανθρωπία είναι στον άνθρωπο. Εγώ έτσι είμαι από μικρός, πάντα δίνω, από το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο στηρίζω την οικογένειά μου. Είμαι από μια φτωχή οικογένεια με μισθούς 600-700 ευρώ. Πάντα έδινα, θεωρώ ότι το έχω μέσα μου, έτσι είμαι. Δεν είμαι ειδικός για να τους κρίνω εγώ, θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη. Εύχομαι κάποια στιγμή να μετανιώσουν για αυτό που έκαναν, να ζητήσουν συγγνώμη από τον κόσμο και θα μείνω εκεί. Κρίνονται απ’ τον Θεό γι’ αυτό που κάνουν», είπε.

Η εξομολόγησή του δεν άφησε ασυγκίνητο τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος εμφανίστηκε με βουρκωμένα μάτια μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης. Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τον ποδοσφαιριστή παράδειγμα προς μίμηση και θέλησε να σχολιάσει τη στάση του, κάνοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά σε όσους φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ανθρώπινη ευαισθησία και την ανάγκη παιδιών και οικογενειών για βοήθεια.

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«Ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε πραγματικά. Όλο το φως της ζωής πάνω σου. Μας έσκισε. Καμιά φορά πρέπει να πιάσει πάτο η κοινωνία, να δεις όλα τα σκατά, για να ξεχωρίσουν τα διαμάντια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

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