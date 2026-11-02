«Μην κλείσουμε την καρδιά μας», είπε ο ποδοσφαιριστής με αφορμή το σκάνδαλο με τη ΜΚΟ.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η βράβευση του Τάσου Χατζηγιοβάνη στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, καθώς ο ποδοσφαιριστής «λύγισε» μιλώντας για τον μικρό Όθωνα- Δημήτρη και έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα με αφορμή το σκάνδαλο με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ βραβεύθηκε από τον ΠΣΑΠΠ για τη δωρεά που είχε κάνει στηρίζοντας τον Όθωνα- Δημήτρη, το αγόρι που είχε διαγνωστεί με νευροβλάστωμα και δυστυχώς «έφυγε» από τη ζωή. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης παραδέχθηκε ότι για εκείνον ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί έκανε προσπάθεια να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

«Δεν έκανα αυτή τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Όθωνα- Δημήτρη ήθελα να βοηθήσω. Και προχώρησα με μόνο μία σκέψη, να μπορέσω να βοηθήσω τον Δημήτρη να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ήμουν σε επαφή με τη μητέρα του και ήλπιζα και εγώ μαζί της να τα καταφέρει. Δυστυχώς, ο Δημήτρης “έφυγε” από τη ζωή», είπε, με τη φωνή του να «σπάει» σε πολλά σημεία, καθώς συγκρατούσε με κόπο τα δάκρυά του.

Η αναφορά του Χατζηγιοβάνη στο σκάνδαλο με τη ΜΚΟ και το μήνυμά του

Στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στο σκάνδαλο με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», λέγοντας πως τον στεναχωρούν και τον προβληματίζουν βαθιά τα όσα μαθαίνει τις τελευταίες ημέρες.

«Αν κάτι κρατάω από όσα συμβαίνουν είναι ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί που πρέπει. Αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας. Γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται τη βοήθειά μας, μια οικογένεια που θα περνά δύσκολα, κάποιος που θα έχει ανάγκη να νιώσει πως δεν είναι μόνος», τόνισε.

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«Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε όμως να σταθούμε δίπλα σε αυτόν που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί. Σκέφτομαι όλους αυτούς που προσφέρουν αθόρυβα, κάθε ημέρα, χωρίς να μάθουμε ποτέ το όνομά τους. Θα ήθελα το σημερινό χειροκρότημα να φτάσει και σε αυτούς», συμπλήρωσε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και κατέληξε:

«Εγώ πιστεύω πως το καλό πάντα νικά και θα συνεχίσω να δίνω και να προσφέρω όπως μπορώ».

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