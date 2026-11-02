Ο θρύλος του αθλήματος κατέθεσε σήμερα, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία λόγω περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018.

«Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να θωρακίσουμε το μπάσκετ αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», σημείωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης εξερχόμενος από τον ανακριτή όπου κατέθεσε ως μάρτυρας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Π. Γιαννάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση, ξεκαθάρισε ότι μίλησε αποκλειστικά για όσα του συνέβησαν, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο για την υπόθεση. «Μίλησα για αυτό που μου συνέβη, που το ξέρετε. Τίποτα παραπάνω, δεν ήξερα και κάτι περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στενοχώρια του για τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι όσοι έχουν υπηρετήσει και συνεχίζουν να υπηρετούν το μπάσκετ με αγάπη και προσωπική συμμετοχή δεν μπορούν να μένουν ανεπηρέαστοι από όσα συμβαίνουν.

«Είναι μια στενοχώρια για εμάς που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε το μπάσκετ με την αγάπη μας και τη συμμετοχή μας. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, που θα βρει τον τρόπο να θωρακίσουμε το μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα», σημείωσε.

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σαν διοίκηση

Για τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, ανέφερε ότι είναι «τυπικές», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να επιστρέψει σε διοικητικό πόστο. «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σαν διοίκηση. Αγαπώ το μπάσκετ. Θα ήθελα, αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου, να την πω και μέχρι εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά για τις εκλογές στην ΕΟΚ.

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«Αισθάνθηκα αδικημένος. Ο τρόπος που αποβλήθηκα ήταν άδικος», είπε, προσθέτοντας με νόημα: «Κάποτε έλεγα ότι η υπομονή είναι αρετή. Θα βρεθεί η κατάλληλη λύση για να χαρούμε το παιχνίδι».

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