Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα η Ρόδος λόγω της κακοκαιρίας.

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Ρόδου, συστήνοντας περιορισμό των μετακίνησεων λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έχοντας μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια.

Τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ενώ δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντικές ομάδες.