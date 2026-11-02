Έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ στην Πολεοδομία της Κατερίνης.

Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος, στο οποίο εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον πέντε συλλήψεις, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για πιθανές παράνομες ενέργειες εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.

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