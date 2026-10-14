Αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου του Νέου Κεραμιδίου λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης την Πέμπτη 15/10.

Ο Δήμος Κατερίνης με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Νέου Κεραμιδίου για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου λόγω διακοπής υδροδότησης στην περιοχή. Η διακοπή νερού οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΥΑΚ στο δίκτυο ύδρευσης. Η απόφαση ελήφθη για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών, καθώς η έλλειψη νερού καθιστά δύσκολη την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κατερίνης

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