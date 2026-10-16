Ζητήσαμε οδηγίες από το ΥΠΕΝ, να τις στείλει άμεσα, λέει η διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας.

«Ουδέποτε η υπηρεσία και εγώ ατομικά, υποκύψαμε σε εκβιασμούς και απειλές ατόμων και ομάδων που εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα», τονίζει η διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, μετά τη σοκαριστική ανώνυμη επιστολή που έλαβε, με απειλές κατά της ζωής της.

Σε δήλωσή της, υπογραμμίζει ότι η υπηρεσία της έχει ζητήσει «σαφείς διευκρινίσεις και οδηγίες» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του διατάγματος για τους στάσιμους οικισμούς της Μάνης, σε συνδυασμό με τις νεότερες νομοθετικές διατάξεις και τη διαμορφωθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά την απειλητική επιστολή, καλεί το υπουργείο να αποστείλει άμεσα τις ζητηθείσες διευκρινίσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις, «προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, η ασφάλεια δικαίου, η ίση μεταχείριση των πολιτών και να σταματήσει η στοχοποίηση υπαλλήλων».

Η Σταυρούλα Αγρίου επισημαίνει ότι η Πολεοδομία Καλαμάτας επιτελεί το έργο της σε ένα περιβάλλον με «διαρκείς νομοθετικές μεταβολές, πολυνομία, πολεοδομικές εκκρεμότητες και δικαστικές αποφάσεις που επηρεάζουν κρίσιμα ζητήματα δόμησης» και υπογραμμίζει. Η νομική αβεβαιότητα «δεν μπορεί να μετατοπίζεται, στις περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη και τελούν πολλές φορές υπό καθεστώς πιέσεων ιδιωτών επαγγελματιών και οργανωμένων συμφερόντων», αλλά τα ακανθώδη ζητήματα μπορούν να επιλύονται μόνο θεσμικά.

«Η τήρηση της νομιμότητας δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή εκφοβισμού»

«Σε ένα ευνομούμενο κράτος Δικαίου, κανένας δημόσιος λειτουργός δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του υπό καθεστώς απειλών, εκφοβισμού, εκβιασμών ή φόβου για τη ζωή του», επισημαίνει.

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«Η στοχοποίηση, η συκοφάντηση, οι προσωπικές επιθέσεις και, πολύ περισσότερο, οι απειλές κατά της ζωής δημόσιων λειτουργών δεν συνιστούν αποδεκτές μορφές διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης» και πλήττουν ευθέως το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία, συνεχίζει, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των δημόσιων λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Η Σταυρούλα Αγρίου ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να «συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία της Υπηρεσίας και των στελεχών της, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους ανεπηρέαστα, με νομιμότητα, διαφάνεια και θεσμική ευθύνη» και καταλήγει:

«Η τήρηση της νομιμότητας δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή εκφοβισμού. Η λειτουργία της Διοίκησης δεν μπορεί να υποτάσσεται σε απειλές. Και η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των δημόσιων λειτουργών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια τη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Η δήλωση της διευθύντριας της Πολεοδομίας Καλαμάτας

«Ως προϊσταμένη της Πολεοδομίας και με πλήρη γνώση των υποχρεώσεών μου και προς την υπηρεσία και προς τους συναδέλφους και πολίτες, δηλώνω ότι ουδέποτε η υπηρεσία και εγώ ατομικά, υποκύψαμε σε εκβιασμούς και απειλές ατόμων και ομάδων που εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα.

Η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Καλαμάτας, κατά την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, με γνώμονα τη διασφάλιση της νομιμότητας, την ενιαία και ισότιμη εφαρμογή της νομοθεσίας για όλους τους ιδιοκτήτες και την ασφάλεια δικαίου στις μεταβιβάσεις ακινήτων, έκρινε αναγκαίο να απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ζητώντας σαφείς διευκρινίσεις και οδηγίες.

Το ερώτημα αφορά τον τρόπο εφαρμογής του διατάγματος για τους στάσιμους οικισμούς της Μάνης, σε συνδυασμό με τις νεότερες νομοθετικές διατάξεις και τη διαμορφωθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υποβολή ερωτήματος δεν αποτελεί αυθαίρετη επιλογή ούτε άρνηση άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Αντιθέτως, αποτελεί θεσμική υποχρέωση, ώστε οι διοικητικές πράξεις να στηρίζονται σε σαφές νομικό πλαίσιο και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών, η τήρηση του νόμου και η προστασία του περιβάλλοντος που αποτελούν γενικούς κανόνες του ισχύοντος νομικού καθεστώτος για την δόμηση.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η ΥΔΟΜ Καλαμάτας έχει ανταποκριθεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιούργησε η έντονη οικοδομική δραστηριότητα τόσο στην Καλαμάτα, όσο και στη Μάνη παρά την σημαντική μείωση του έμψυχου οργανικού προσωπικού. Το έργο αυτό επιτελείται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από διαρκείς νομοθετικές μεταβολές, πολυνομία, πολεοδομικές εκκρεμότητες και δικαστικές αποφάσεις που επηρεάζουν κρίσιμα ζητήματα δόμησης.

Εξ αυτού προκύπτει ότι η νομική αβεβαιότητα δεν μπορεί να μετατοπίζεται, στις περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη και τελούν πολλές φορές υπό καθεστώς πιέσεων ιδιωτών επαγγελματιών και οργανωμένων συμφερόντων. Μόνο θεσμικά, ενιαία και με σαφείς κατευθύνσεις επιλύονται ακανθώδη θέματα, πιθανόν κενά δικαίου και ασαφείς διατάξεις ή εγκύκλιοι.

Σε ένα ευνομούμενο κράτος Δικαίου, κανένας δημόσιος λειτουργός δεν μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του υπό καθεστώς απειλών, εκφοβισμού, εκβιασμών ή φόβου για τη ζωή του.

Οι πολίτες που θεωρούν ότι αδικούνται από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης έχουν στη διάθεσή τους θεσμοθετημένα μέσα προστασίας και ελέγχου, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Συνήγορος του Πολίτη, τα αρμόδια υπουργεία και τα διοικητικά δικαστήρια. Η προσφυγή στους θεσμούς αποτελεί τον νόμιμο και δημοκρατικό δρόμο για την αναζήτηση δικαίωσης.

Η στοχοποίηση, η συκοφάντηση, οι προσωπικές επιθέσεις και, πολύ περισσότερο, οι απειλές κατά της ζωής δημόσιων λειτουργών δεν συνιστούν αποδεκτές μορφές διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης. Προσβάλλουν την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των εργαζομένων, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς και πλήττουν ευθέως το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία.

Η απειλητική επιστολή που στρέφεται κατά της ζωής μου και κατά στελεχών της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με άλλα υβριστικά και αισχρά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη, η οποία δεν μπορεί ούτε να υποβαθμιστεί ούτε να αντιμετωπιστεί ως ένα συνηθισμένο περιστατικό αντιπαράθεσης με τη Διοίκηση. Η προστασία των δημόσιων λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την άμεση και δημόσια στήριξή του, καθώς και τις συλλογικότητες των μηχανικών για την απερίφραστη καταδίκη της βίας, της στοχοποίησης και του ακραίου περιεχομένου της συγκεκριμένης επιστολής, καθώς και όλους όσους δείχνουν την έμπρακτη συμπαράσταση τους προς τους δημόσιους λειτουργούς και στη θεσμική λειτουργία της Διοίκησης.

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αποστείλει άμεσα τις ζητηθείσες διευκρινίσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, η ασφάλεια δικαίου, η ίση μεταχείριση των πολιτών και να σταματήσει η στοχοποίηση υπαλλήλων.

Παράλληλα, ζητούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία της Υπηρεσίας και των στελεχών της, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους ανεπηρέαστα, με νομιμότητα, διαφάνεια και θεσμική ευθύνη. Η τήρηση της νομιμότητας δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή εκφοβισμού. Η λειτουργία της Διοίκησης δεν μπορεί να υποτάσσεται σε απειλές. Και η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των δημόσιων λειτουργών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια τη λειτουργία του κράτους δικαίου».