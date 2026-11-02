Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη κινητοποίηση είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα και τα εργατικά σωματεία μετά την παρέμβασή τους κατάφεραν να πετύχουν αναστολή έξωσης σε μία γυναίκα 92 ετών στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Σε εξέλιξη συγκέντρωση στην Κάτω Τούμπα, για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού. Λίγες μόλις ημέρες μετά την απόπειρα έξωσης μιας 92χρονης στην Ηλιούπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, λαμβάνει χώρα μια νέα απόπειρα έξωσης. Αυτή τη φορά, στην Κάτω Τούμπα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών.

Πλήθος πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα εργατικών σωματείων και της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα, προκειμένου να μπλοκάρουν την έξωση.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη κινητοποίηση είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα και τα εργατικά σωματεία μετά την παρέμβασή τους κατάφεραν να πετύχουν αναστολή έξωσης σε μία γυναίκα 92 ετών στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Το fund επιβουλεύεται και το σπίτι των παιδιών των ηλικιωμένων

Όπως καταγγέλλει η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκη, στην περίπτωση της Κάτω Τούμπας, το fund, στο πλαίσιο της διεκδίκησης ενός και μόνο δανείου, στρέφεται κατά δύο κατοικιών: τόσο του σπιτιού των γονιών όσο και εκείνου των παιδιών τους, καθώς ο πατέρας είχε υπάρξει εγγυητής στο δάνειό τους. Με την αποτίμηση των ακινήτων σε χαμηλότερη αξία, επιδιώκει να βάλει στο χέρι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας.

Παρά τις δύο δικαστικές προσφυγές που εκκρεμούν και πρόκειται να εκδικαστούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το fund προχωρά τις διαδικασίες έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού, αδιαφορώντας για την εκκρεμή δικαστική κρίση.

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«Απέναντι στην επιχείρηση έξωσης, απαιτούμε να παραμείνουν στο σπίτι τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτούν στον δρόμο δύο άνθρωποι 77 και 75 ετών για τα κέρδη ενός fund!

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την απουσία ουσιαστικής θεσμικής προστασίας της λαϊκής κατοικίας και τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που νομοθετεί για λογαριασμό των funds και των τραπεζών. Έχει καταργήσει κάθε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και συνεχίζει να διευκολύνει τους πλειστηριασμούς, όπως επιχείρησε και με το πρόσφατο άρθρο 23, που αποσύρθηκε μετά τη γενικευμένη κατακραυγή», τονίζει.

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, σημειώνει ότι «απέναντι στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας δεν κάνουμε πίσω. Δεν αφήνουμε καμία οικογένεια μόνη απέναντι στα funds και τους πλειστηριασμούς. Με τη συλλογική δράση και την αλληλεγγύη της κοινωνίας, της γειτονιάς και των συλλογικοτήτων υψώνουμε τείχος προστασίας και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων στη στέγη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταματήσει τώρα η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα.

Να κατοχυρωθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers.

Να μπει τέλος στις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς που αφήνουν ανθρώπους χωρίς σπίτι.

Καμία οικογένεια χωρίς σπίτι! Προσιτή, ασφαλής και αξιοπρεπής κατοικία για όλες και όλους.

Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι εμπόρευμα! Κανένας μόνος, καμία μόνη!».