Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού η οποία θα επηρεάσει και την Αττική.

Βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα ωστόσο, η αυριανή ημέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή καθώς η κακοκαιρία θα είναι σε πλήξη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη σήμερα αυτήν τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μία ζώνη καταιγίδων που εκτείνεται από τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα μέχρι και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, αυτή τη στιγμή, ενώ τις αμέσως επόμενες ώρες θα αρχίσει να εξασθενεί αυτή η ζώνη καταιγίδων για να αρχίσει να επιδεινώνεται εκ νέου ο καιρός στη δυτική Ελλάδα και ώρα με την ώρα να βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να φθάσουν μέχρι και αργά το βράδυ, να απασχολούν σχεδόν όλη τη χώρα.

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Όσον αφορά την Αττική, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως σήμερα από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, θα έχουε δύο μέτωπα καταιγίδων, ένα κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα και ένα πιο έντονο μέσα στη νύχτα και τις πρωινές ώρες. Θα έχουμε ένα σάρωμα από βροχές και καταιγίδες. Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, μπορεί να αφήσει πίσω της και μικροπλμμυρικά επεισόδια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κοντά στη νύχτα και ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, η επιδείνωση στην Αττική θα ξεκινήσει γύρω στις 2 μμ όπου θα σημειωθούν καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά προάστια της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές. Αργότερα, τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν με νέα επιδείνωση να ξεκινά από τα ξημερώματα της Τρίτης.