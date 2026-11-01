Η συναισθηματική αντίδρασή της αποτέλεσε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο επεισόδιο, με την Πάολα να μοιράζεται μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου (31/10), όταν η Πάολα ξέσπασε σε δάκρυα ακούγοντας την ερμηνεία μιας νεαρής διαγωνιζόμενης.

Η 18χρονη Σοφία, από τις Σέρρες, ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ και επέλεξε να τραγουδήσει το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», καταφέρνοντας να κάνει και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Ο Χρήστος Μάστορας σηκώθηκε από τη θέση του και τραγούδησε μαζί της, δημιουργώντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

Ωστόσο, εκείνη που συγκινήθηκε περισσότερο ήταν η Πάολα, η οποία παρακολουθούσε την ερμηνεία με δάκρυα στα μάτια.

Όταν πήρε τον λόγο, η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς της φέρνει στο μυαλό δύσκολες στιγμές της ζωής της.

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«Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στη νεαρή διαγωνιζόμενη.

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