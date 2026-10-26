Ο κόσμος έχει χώματα και από κάτω βόμβες, κι εσύ στο ναρκοπέδιο μου ήρθες με τις γόβες.

Η Ιουλία Καραπατάκη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Ναρκοπέδιο».

Πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο κοινωνικό και ποιητικό χαρακτήρα, που συνομιλεί με την πραγματικότητα γύρω μας και φωτίζει τις αντιφάσεις μιας εποχής που μοιάζει διαρκώς να βρίσκεται σε ένταση.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Άγης Παπαπαναγιώτου και τους στίχους ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Το ναρκοπέδιο έρχεται να προστεθεί στην κοινή καλλιτεχνική διαδρομή της Ιουλίας Καραπατάκη και του Άγη Παπαπαναγιώτου, στο πλαίσιο του νέου της δίσκου «39 Μαΐου», μετά το «Μέσα μου».

{https://youtu.be/MMGSZOqLPhc?si=oShJcDIczAelbefi}

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Στίχοι

Κι αν οι άλλοι παλεύουν αλλά δεν τα καταφέρνουν

Και την μάχη σου φέρνουν σ' ένα περιοδικό



Κι αν η κοινωνία βράζει δεν πειράζει μην σε νοιάζει

Από πάνω την κοιτάζεις να κοχλάζει σαν θεριό

Ο κόσμος έχει χώματα και από κάτω βόμβες

κι εσύ στο ναρκοπέδιο μου ήρθες με τις γόβες

Κι αν τα μάτια σου κλείσεις και δεν έχεις απαντήσεις

Λάθος θα 'ναι οι ερωτήσεις που μας έκανες

Ο κόσμος έχει χώματα και από κάτω βόμβες

κι εσύ στο ναρκοπέδιο μου ήρθες με τις γόβες