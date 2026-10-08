«Ήταν το πρώτο που άκουσα μετά την επίθεση, μέσα στο νοσοκομείο, το 2020», έγραψε στη λεζάντα της.

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη «Άγρια Θάλασσα».

Στο πλευρό της είχε την πρώην παίκτρια του «The Voice» Αιμιλία Καναρέλη, ενώ μέσω της δημοσίευσής της περιέγραψε τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο τραγούδι για εκείνη.

Όπως είπε, η «Άγρια Θάλασσα», ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσε μέσα στο νοσοκομείο, μετά από την επίθεση που δέχθηκε το 2020. Έκτοτε, το έχει αφιερώσει στη μητέρα της, τον άνθρωπο που όπως είπε, «με κράτησε όρθια όταν όλα είχαν γκρεμιστεί».

Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου

«ΝΑΙ, ξέρω ότι δεν είναι η φωνή το δυνατό μου σημείο! Ούτε έγινα ξαφνικά τραγουδίστρια!

Αυτό το τραγούδι του @georgesabanis ήταν το πρώτο που άκουσα μετά την επίθεση, μέσα στο νοσοκομείο, το 2020. Με έκανε κομμάτια. Από τότε είναι αφιερωμένο πάντα στη ΜΑΜΑ μου. Στον άνθρωπο που με κράτησε όρθια όταν όλα είχαν γκρεμιστεί. Οι στίχοι με κάνουν να κλαίω, κάθε φορά. Ακόμα και σήμερα..

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Δίπλα μου η Αιμιλία. @emilia_kana «Είμαστε ίδιες βαθιά, εσύ κ εγώ..».

Μας ενώνουν το τραύμα, τα αμέτρητα χειρουργεία και ο δύσκολος δρόμος της αποκατάστασης. Εκείνη επέλεξε να κάνει το τραγούδι ζωή της. Να ανεβαίνει στη σκηνή και να λάμπει!

Έτσι λοιπόν, το τόλμησα κ εγώ! Δεν τραγούδησα για να ακουστεί η φωνή μου. Τραγούδησα για να ακουστεί η αγάπη».

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