Η νέα ανάρτηση της παρουσιάστριας στα social media.

Με μία νέα δημοσίευση στα social media επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη, κερδίζοντας πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων.

Η γνωστή παρουσιάστρια πόζαρε χαμογελαστή μπροστά από τον καθρέφτη της φορώντας μία χακί μπλούζα και ένα κραγιόν σε nude ροζ απόχρωση,, την ώρα που φαινόταν ιδιαίτερα λαμπερή και ήρεμη.

Η Ελένη Μενεγάκη, αν και τα τελευταία χρόνια απέχει από τα φώτα της τηλεόρασης και την μικρή οθόνη, συνεχίζει να διατηρεί επικοινωνία με τους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά, στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλώς: «Hello!», προσθέτοντας μία λευκή καρδιά στο τέλος.

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Πριν από μερικές ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, κερδίζοντας μερικές στιγμές μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

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Προορισμός τους ήταν η Πορβηγκία στη νοτιοανατολική Γαλλία, από όπου και η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες και στιγμιότυπα.

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