Η ηθοποιός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου η Μαρία Κατσανδρή όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, την ενασχόλησή της με την υποκριτική και την απόφασή της να ταξιδέψει και να ζήσει για ένα χρονικό διάστημα στο Παρίσι.

Όπως είπε, με την υποκριτική ασχολήθηκε από έρωτα, ενώ στη Γαλλία ταξίδεψε λόγω ενός έρωτα: «Στο Παρίσι πήγα για έναν έρωτα, αλλά το θέατρο δεν το έκανα για έναν έρωτα, το έκανα από έρωτα για το θέατρο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Κατσανδρή.

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Η Μαρία Κατσανδρή στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4»

Με αφορμή της συζήτησης η Μαρία Κατσανδρή, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τους ρόλους που θα υποδυθεί στο θέατρο ή σε κάποιο τηλεοπτικό project.

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«Πρώτα είναι το σενάριο, τι λέει, πώς είναι γραμμένο. Μετά είναι οι συνάδελφοι, μετά είναι ο σκηνοθέτης, οι άνθρωποι που θα φτιάξουμε… Δίνω σημασία στο σενάριο, τους συναδέλφους και τον σκηνοθέτη… Με ενδιαφέρει το σενάριο και με ποιους συναδέλφους θα παίξω. Έχω απορρίψει δουλειές για πολλούς λόγους. Με ενδιαφέρει το οικονομικό, αλλά δεν είναι το πρώτο – πρώτο».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε στους δύο παρουσιαστές ότι δεν παρακολουθεί τον εαυτό της στις τηλεοπτικές επαναλήψεις: «Όχι. Βλέπω τη δουλειά, αλλά δεν είναι για να δω εμένα. Δεν βλέπω εμένα γιατί θεωρώ ότι δεν έχω κάνει αυτό που έπρεπε. Βλέπω τη δουλειά μας».

Κλείνοντας, η Μαρία Κατσανδρή, αναφέρθηκε στη ζωή στο Σικάγο, εκεί όπου γεννήθηκε. Όπως εξήγησε δεν έχει πολλές αναμνήσεις, καθώς σε νεαρή ηλικία επέστρεψαν στην Ελλάδα.

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