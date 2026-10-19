Η παρουσιάστρια σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ανταπεξέλθει, μίλησε η Κατερίνα Λάσπα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι για αρκετά χρόνια είχε έρθει αντιμέτωπη με αρκετές δυσκολίες στη ζωή της:

«Όλοι μας έχουμε τις βαριές ή δύσκολες διδακτικές ιστορίες μας… Για σειρά δύο – τριών δεκαετιών σχεδόν το είχα αναγάγει σε χόμπι να πέφτω και να σηκώνομαι… Ξέρεις, δεν διαλέγεις. Η ζωή είναι τρομερό τρλάρισμα. Έχει το θέμα της, το θεωρώ συγκλονιστικό παιχνίδι. Και σε όλους μας το ζητούμενο συνέχεια, τι είναι; Να αναστήσουμε το φως, τη δύναμη. Όλοι θέλουμε αγάπη. Όλοι θέλουμε ωραίες στιγμές. Θέλουμε να δημιουργούμε. Όλα αυτά μαζί πώς; Ήταν το μάθημα εξ’ αρχής, από μικρή ‘σήκω και περπάτα’. Δεν θα μείνω κάτω, ούτε θα κρατήσω. Εκεί που νομίζω ότι έχω εξαντλήσει όλο το ερευνητικό με προσπάθεια… Απλά δεν θυμάμαι, προχωράω…», δήλωσε αρχικά η Κατερίνα Λάσπα μιλώντας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες στη ζωή της.

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Κατερίνα Λάσπα: «Δίνω δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η παρουσιάστρια μίλησε για τις ανθρώπινες σχέσεις, αναλύοντας τη δική της οπτική: «Δίνω δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Μετά πέφτει κουρτίνα. Δεν διεκδικεί κανένας το αλάθητο, απλά να μην υπάρχει εκ προοιμίου κακή πρόθεση…».

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Τέλος, η Κατερίνα Λάσπα, αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της επιστροφή και την εκπομπή που παρουσιάζει με τίτλο «Από θαύμα», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελε να αναλάβει κάποιο πρωινό καθημερινό project:

«Θεωρώ ότι είναι ακριβώς ότι είχε εισπράξει ο τηλεθεατής, με μεγάλα κενά, όλα αυτά τα χρόνια. Τα ίδια χαρακτηριστικά. Εξακολουθώ και αγαπώ αυτή τη δουλειά, ακριβώς όπως όταν ξεκίνησα να την κάνω όταν ήμουν 18 – 19 χρονών. Δεν θα ξανά έκανα καθημερινό μαγκαζίνο. Θεωρώ ότι το είχαμε κάνει τόσο ωραία με τόση ένταση… Δεν μπορώ να επαναλαμβάνω, βαριέμαι… Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θα με έβαζα πάλι στη διαδικασία του καθημερινού», σημείωσε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Λάσπα.

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