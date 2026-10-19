Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την περιπέτεια με την υγεία της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου η Μαρίνα Ασλάνογλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτησης αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι τον προηγούμενο χειμώνα ήρθε αντιμέτωπη με ένα αυτοάνοσο που της προκάλεσε σημαντική απώλεια των μαλλιών της.

«Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα και εγώ, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία σε ένα θέμα υγείας, αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και να βρίσκεις δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό», τόνισε αρχικά η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την περιπέτεια της υγείας της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τονίζοντας ότι επέλεξε να το κρατήσει για τον εαυτό της,

«Δεν έχω μοιραστεί τίποτα, είναι η πρώτη φορά που το λέω τώρα εδώ. Πέρυσι καθόμουν σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο (σ.σ Συσσοβίτη), και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου. Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία».

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Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Μαρίνα Ασλάνογλου, εξήγησε ότι θέλησε να κρατήσει την περιπέτεια με την υγεία της για τον εαυτό της, καθώς ήταν κάτι που τότε δεν μπορούσε να το διαχειριστεί εύκολα: «Δεν μπορούσα να το μοιραστώ γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία. Ήθελα να πω μια ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα, κι έλεγα ‘δεν είναι όνειρο τελικά, το ζω’».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Οι γιατροί μου έλεγαν ‘δεν θα αγχώνεσαι, δεν θα θυμώνεις, δεν θα στενοχωριέσαι’ , γιατί όλο αυτό είναι πυροδοτικό για αυτό που συμβαίνει».

«Τώρα τα έχω και τα βλέπω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έχω καταφέρει. Βγήκα πολύ δυνατή από όλο αυτό… Την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας εμφανίστηκε αυτό… Για ένα διάστημα πάγωσα το συναίσθημά μου, να αποστασιωθώ από πράγματα που μπορούσαν να με πληγώσουν, να με στενοχωρήσουν, να με πληγώσουν».

Τέλος, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξήγησε ότι όσο έδινε μάχη με την υγεία της, υπήρξαν και οι φορές που «λύγισε», ωστόσο, δήλωσε «τυχερή», καθώς δεν έχασε τα φρύδια και τις βλεφαρίδες της:

«Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αλλά ήμουν πολύ τυχερή, γιατί δεν έχασα φρύδια και βλεφαρίδες, θα μπορούσα να τα είχα χάσει», κατέληξε η ηθοποιός.

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