Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που δοκιμάστηκε η υγεία της. Η τοποθέτησή της για την πίστη στον Θεό.

Μία σύντομη αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Δώρα Χρυσικού στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου.

Με αφορμή τον νέο της ρόλο στη σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», η γνωστή ηθοποιός μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και αναφέρθηκε τόσο σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά της, όσο και σε προσωπικά ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνη.

Μεταξύ άλλων, η Δώρα Χρυσικού για τη σημασία της φιλίας στη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση με τις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν μέσω Τεχνητής νοημοσύνης και την παρουσίαζαν να νοσεί εκ νέου.

Παράλληλα, μίλησε για την πίστη στο Θεό, αποκαλύπτοντας τον δικό της τρόπο σκέψης.

Όσα δήλωσε η Δώρα Χρυσικού στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

Αρχικά, η Δώρα Χρυσικού, με αφορμή τον νέο της ρόλο στην σειρά «Οι κόρες της Αρετής», δήλωσε για τη φιλία: «Να πω ότι έχω αποτύχει σε πολλούς ρόλου στη ζωή μου, όμως, το λέω μετά λίγου γνώσεως, έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή φίλη. Μπορεί να μην έχω υπάρξει πάρα πολύ καλή αδερφή ή σύντροφος ή κόρη, ακόμα, και με τη μητέρα μου, που την υπεραγαπώ. Ξέρω ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της γονεϊκότητας και έχουν υπάρξει στιγμές μεγάλων συγκρούσεων και που την έχω πικράνει».

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Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και υπονοούσαν ότι η ίδια αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας. Όπως είπε, έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη: «Το ανέλαβε δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 25 χρόνια που δουλεύω, που με θύμωσε κάτι τόσο πολύ. Αφενός, διότι έπαιξε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο όσο είναι η υγεία μου. Αφετέρου, διότι θεωρώ ότι ήταν πολύ προκλητικό όλο αυτό το πράγμα. Ενέπλεξε την οικογένειά μου και ίσως το κυριότερο πρέπει να τους κοπεί λίγο η φόρα και δε θα ήθελα ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση».

Τέλος, η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε στην πίστη στο Θεό. Η ίδια, μέσω της τοποθέτησής της, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη εξομολόγηση, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της με τον δικό τους τρόπο: «Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Όμως θα σου πω κάτι: Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί, εγώ δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω οφείλω ένα πολύ μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές. Πολλά αναμμένα κεράκια από πιστούς».

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