«Δεν έχει ξεκινήσει καλά η χρονιά», σχολίασε η Μαρία Ηλιάκη.

Εκτός εκπομπής βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου ο Κρατερός Κατσούλης, με την Μαρία Ηλιάκη να υποδέχεται μόνη της τους τηλεθεατές της στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς».

Στην έναρξη, η γνωστή παρουσιάστρια είπε την πρώτη «καλημέρα» και στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο συνεργάτης της απουσίαζε από το πλατό.

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη, ο Κρατερός Κατσούλης είχε ένα μικρό ατύχημα το οποίο και τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στο τηλεοπτικό του πόστο αύριο, Τρίτη.

Η έναρξη της εκπομπής από την Μαρία Ηλιάκη

Η παρουσιάστρια, αναφέρθηκε με χιούμορ στην απουσία του συνεργάτη της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε; Πώς είστε, καλή εβδομάδα… Να ανοίξει το πλάνο. Μοναξιές! Εγώ σας τα είπα δεν έχει ξεκινήσει καλά η χρονιά. Ο Κρατερός μας είχε ένα μικρό ατυχηματάκι το οποίο πρέπει να φροντίσει για να μπορέσει να είναι αύριο μαζί μας. Να του ευχηθούμε περαστικά».

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Στη συνέχεια, η Μαρία Ηλιάκη θέλησε να βάλει τους τηλεθεατές σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, υπενθυμίζοντάς τους πως απομένουν περίπου 68 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, και χωρίς να κρύβει τον ενθουσιασμό της, ανέφερε:

«Όπως σας είπα είναι σήμερα Δευτέρα, έχουμε μετρήσει τις μέρες για τα Χριστούγεννα. 68 μέρες για τα Χριστούγεννα, έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται τα πρώτα στολίδια».

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