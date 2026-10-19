Απόσπασμα από τη συνέντευξη της δημοσιογράφου στο MAD.

Συνέντευξη στην κάμερα του MAD παραχώρησε η Ανθή Βούλγαρη και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του Mega.

Στο σύντομο βίντεο που προβλήθηκε σήμερα, η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρεται στο παιδί της και στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να το προστατεύει, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Βγάζω νύχια. Και έχω βγάλει νύχια για το παιδί μου».

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, η Ανθή Βούλγαρη φαίνεται πως αναφέρεται στην επαγγελματική της ζωή και στον τρόπο που η δημοσιότητα μπορεί να την επηρεάσει σε προσωπικό επίπεδο.

«Εγώ έχω επιλέξει να κάνω μία δουλειά που καλώς ή κακώς, είμαι δημόσιο πρόσωπο. Μπορούν να λένε, να γράφουν, να κάνουν ό,τι θέλουν για εμένα, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες μου… Αλλά, όταν πρόκειται για το παιδί μου δεν σηκώνω κουβέντα».

«Ο χώρο δεν μου έχει φερθεί πολλές φορές καλά, αλλά είμαι και εγώ σε ετοιμότητα να το αντιμετωπίσω», πρόσθεσε ακόμη η Ανθή Βούλγαρη μιλώντας για την επαγγελματική της ζωή και τα media.

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