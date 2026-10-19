Η Έφη Σαρρή μίλησε για τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Έφη Σαρρή, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου και με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, αλλά και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η τραγουδίστρια, αναγνώρισε τη συμβολή του γνωστού μουσικοσυνθέτη στη δική της καριέρα, καθώς δύο από τους δίσκους της φέρουν τη δική του υπογραφή.

Απαντώντας αρχικά στα ερωτήματα για την κόντρα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, η Έφη Σαρρή, ανέφερε: «Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αχτύπητο δίδυμο και έτσι τους ξέρω, έτσι τους θέλω. Το πιο σοβαρό πλάνο και το πιο ωραίο θα ήταν να τα ξανά βρουν».

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει περί των πνευματικών δικαιωμάτων, η Έφη Σαρρή τόνισε: «Νομίζω είναι θέμα του δημιουργού το τι θα κάνει με τα τραγούδια του. Τελευταία, δεν έχω μιλήσει μαζί του (σ.σ με τον Νίκο Καρβέλα). Επίσης, ξέρω ότι είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Ίσως να μην το τραβήξει μέχρι τα άκρα…».

«Σε αυτά τα τραγούδια πάτησα και ό,τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτά τα τραγούδια. Έχω κάνει και άλλους δίσκους αλλά αυτοί οι δύο ‘σήκωσαν έναν άνθρωπο στα χέρια τους’. τι να πω, είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε η Έφη Σαρρή για τον Νίκο Καρβέλα και τη συμβολή του στην καριέρα της.

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«Και η Βίσση έβαλε το χεράκι της για να συμβεί αυτό», πρόσθεσε ακόμα η ερμηνεύτρια μιλώντας για την Άννα Βίσση.

Έφη Σαρρή: Η αναφορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Έφη Σαρρή αναφέρθηκε στην πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Συνεργαστήκαμε μαζί πριν πάρα πολλά χρόνια. Ένα γλυκό και ευαίσθητο επίσης παιδί. Πολύ άδικο αυτό που συνέβη».

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