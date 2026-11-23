Δικογραφία σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου στη Ρόδο.

Νήπιο έμεινε μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, με συνέπεια να βγει μόνο του από το όχημα, αργότερα, σε άλλο σημείο της πόλης, αλλά ευτυχώς η περιπέτεια του παιδιού είχε καλή κατάληξη.

Το παιδί δεν αποβιβάστηκε από το σχολικό λεωφορείο στο νηπιαγωγείο του και έμεινε μέσα στο όχημα. Αργότερα, ο οδηγός πάρκαρε σε άλλο σημείο της πόλης της Ρόδου, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του νηπίου.

Τελικά το παιδί κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και το εντόπισε πολίτης, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, θεωρώντας ότι εκείνο ήταν το σχολείο του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έπειτα από αυτό, ενημερώθηκαν η αστυνομία και οι γονείς του παιδιού, που το παρέλαβαν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγού και του σχολικού λεωφορείου, για έκθεση ανηλίκου. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν, αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα.