Σεισμός 3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Μαλεσίνα, οι πρώτες πληροφορίες.

Σεισμός μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 18:43.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της Μαλεσίνας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Συνεχίζεται ο χορός των Ρίχτερ στο ρήγμα της Αταλάντης

Νωρίτερα το μεσημέρι σεισμός ν 3.4 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» λίγο μετά τις 4 το απόγευμα την Εύβοια. Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:08 κοντά στη Λίμνη Ευβοίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Όπως σημείωσε ο καθηγητής «Σεισμός μεγέθους 3.5 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στο ρήγμα της Αταλάντης (κόκκινο αστέρι). Αισθητός και στην Αττική (κουκίδες στο χάρτη). Αν και βρίσκομαι στο Τόκυο παρακολουθώ τη σεισμικότητα και της Ελλάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο. Εικόνα από το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uPmnQk35SVo8XPAv1PbeEjvEfsayXKrn8j9p61KH2PxLspubQZR5pRc6gmYqgycgl&id=100014233710134}

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Δύο δονήσεις «ταρακούνησαν» την Εύβοια το πρωί

Σύμφωνα με το evima.gr το πρωί σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις να σημειώνονται μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας. Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:28 το πρωί και είχε μέγεθος 3,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Κριεζά Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,7 χιλιόμετρα. Λίγη ώρα αργότερα, στις 11:02, καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή, μεγέθους 2,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δεύτερης δόνησης εντοπίστηκε 4,6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Κριεζά, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Οι δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν με διαφορά περίπου 34 λεπτών.