Ο Biased Beast στον καναπέ του «Studio στις 3».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου ο ερμηνευτής Biased Beast, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο καλλιτέχνης, που έγινε ευρέως γνωστός και μέσα από την συμμετοχή του στο «Just The 2 of us», έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, μίλησε για την πορεία του στη μουσική και αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, δεν αισθανόταν καλά σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Ο Biased Beast σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας είχε αρκετές ευαισθησίες, οι οποίες τον κράτησαν πίσω, μέχρι να αρχίζει να εκφράζεται καλλιτεχνικά:

«Τώρα είμαι καλά. Είναι πιο απλή, είναι όπως την ακούς την φράση. Για πολλά χρόνια δεν ήμουν καλά, δεν ένιωθα τόσο καλά. Καλλιτεχνικά, προσωπικά… Με ταλαιπωρούσαν πολλά πράγματα: το βάρος της ζωής, η ευαισθησία που έχω, η ενσυναίσθηση για τα πράγματα γύρω μου. Νομίζω όλοι την έχουν απλά νομίζω την κρύβουν».

Και πρόσθεσε: «Ήξερα από τα 13 τι θα κάνω, ναι. Δεν σκεφτόμουν το τραγούδι. Το ντρεπόμουν πολύ να τραγουδάω. Είχε να κάνει περισσότερο με τα θέατρα, τις τέχνες, όλα αυτά. Μετά εξελίχθηκε και μπήκε μέσα και το τραγούδι, αλλά ήξερα ότι θέλω να κάνω διαφορετική πορεία, να μην είναι 9:00 – 17:00, δουλειά, γραφείο. Ήθελα να είμαι με κόσμο…».

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«Στο σχολείο ήμουν λίγο κλόουν, στο σπίτι πολύ ήσυχος. Αρκετά εσωστρεφής, μέσα στις σκέψεις, μέσα στην τέχνη μου. Και εσωστρεφής και μοναχικός. Η μανούλα μου, με συγκίνησε, γιατί κάποια στιγμή που μιλήσαμε πιο βαθιά μου είπε ‘όταν βγήκες από μέσα μου έλαμπαν τα ματάκια σου και από τότε κατάλαβα ότι δεν είσαι για εδώ εσύ’ ή τουλάχιστον για την μικρή μας Κύπρο. Μου το είπε πριν 4 -5 χρόνια. Το ακούω αυτό, δεν ξέρω, πονάνε λίγο τα ματάκια μου, βλέπω λίγο αλλιώς τον κόσμο. Στην εφηβεία με ταλαιπώρησε ότι δεν μπορούσα να συνδεθώ εύκολα με κόσμο, δεν μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω αληθινές φιλίες, να κάνω τέχνη, έπρεπε να πάω σχολείο, εγώ ήθελα να κάνω τέχνη».

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