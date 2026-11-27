Η Βαλέρια, η Μάρτα, ο Μικόλα, ο Ρούσλαν, η Σοφία, ο Νταβίντ, ο Ολέξι, ο Ολεξάντρ και ο μικρότερος, ο Αρτέμ, που είναι μόλις οκτώ ετών, επέστρεψαν στην Ουκρανία.

Εννέα παιδιά επέστρεψαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία και τις υπό ρωσική κατοχή περιοχές στη Χερσώνα, τη Ζαπορίζια και την Κριμαία, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Ανάμεσά τους και μία γιαγιά που συνόδευε τον εγγονό της και μία ενήλικας από το κέντρο βοήθειας στο Ολέκσι που χρειαζόταν ειδική φροντίδα.

Ωστόσο τα πλάνα που έκλεψαν τα βλέμματα όλων ήταν όταν ένας 8χρονος έτρεξε στην αγκαλιά της μαμάς του φωνάζοντας «μαμά, μαμά». Ο μικρός δεν είχε δει τη μαμά του 5 χρόνια, από όταν ήταν περίπου 3,5 ετών.

Ο Dmytro Lubinets, ο κοινοβουλευτικός επίτροπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας δήλωσε πως όσοι παραμένουν στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας συστήνουν μια ξεχωριστή κατηγορία ατόμων, των οποίων η επιστροφή είναι προτεραιότητά τους.

{https://x.com/CBSNews/status/2126401911918080318}

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Σήμερα, παιδιά από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας καθώς και από τη Ρωσία, επιστρέφουν. Εννέα παιδιά, μια γιαγιά που συνοδεύει τον εγγονό της και η Αναστασία - μια ένοικος του Παιδικού Ιδρύματος Φροντίδας του Ολέσκι που χρειάζεται ειδική υποστήριξη. Αυτά τα παιδιά προέρχονται από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη των περιφερειών Χερσώνας και Ζαπορίζια και της Κριμαίας. Η Βαλέρια, η Μάρτα, ο Μικόλα, ο Ρούσλαν, η Σοφία, ο Νταβίντ, ο Ολέξι, ο Ολεξάντρ και ο μικρότερος, ο Αρτέμ, που είναι μόλις οκτώ ετών. Όλα θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται» έγραψε ο Ζελένσκι και ευχαρίστησε στην Μελάνια Τραμπ «για τη βοήθεια και τη διαμεσολάβησή της».

Σε σχετική του ανάρτηση πρόσθεσε πως «είμαι ευγνώμων για την άμεση συμμετοχή σε αυτό το έργο. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους μας που καταβάλλουν προσπάθειες μέσω της πρωτοβουλίας Bring Kids Back UA για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Και ευχαριστώ όλους τους εταίρους μας που συνεργάζονται μαζί μας μέσω της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των Ουκρανικών Παιδιών και βοηθούν σε αυτές τις προσπάθειες. Συνολικά, 2.875 παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα τους. Τους θυμόμαστε όλους. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους βρούμε και να τους επιστρέψουμε στις οικογένειές τους και στους αγαπημένους τους».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2126310675244879877}