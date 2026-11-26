Ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε χθες, Τετάρτη, να δώσει δύο μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική, διπλασιάζοντας την προσφορά που είχε κάνει τον προηγούμενο μήνα.

Η δωρεά, αξίας άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνά κατά περίπου τρεις φορές τη δωρεά του Μάικλ Ντελ στους επενδυτικούς λογαριασμούς Trump Accounts.

«Κάθε παιδί στην Αμερική θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, μία από την εταιρεία και μία από εμένα προσωπικά», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στις 19 Οκτωβρίου είχε υποσχεθεί ότι την επόμενη χρονιά κάθε παιδί θα λάμβανε μία μετοχή, «η πρώτη από πολλές».

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Στις ΗΠΑ υπάρχουν περίπου 72 εκατομμύρια ανήλικοι. Υπολογίζοντας την τιμή κλεισίματος της μετοχής της SpaceX την Τετάρτη, η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται σε περίπου 18,35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ κατέχει δισεκατομμύρια μετοχές της SpaceX, ενώ η εταιρεία έχει επίσης δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία. Επομένως, η συγκεκριμένη δωρεά πιθανότατα δεν θα έχει σημαντική επίπτωση ούτε στην προσωπική του περιουσία ούτε στους επενδυτές.

Ωστόσο, η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 13% από τότε που ο Μασκ έδωσε την αρχική του υπόσχεση, εν μέσω μιας ευρύτερης πτώσης των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μασκ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιηθεί η διανομή των μετοχών.

Με πληροφορίες από Axios