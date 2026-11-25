Πόσο εύκολα γίνεται αποδεκτή η παρακολούθηση των παιδιών από τους γονείς στα πλαίσια της ανατροφής τους.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και οι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή τους όλο και περισσότερα μέσα, η παρακολούθηση των παιδιών μέσω της τοποθεσίας του τηλεφώνου, και όχι μόνο, γίνεται όλο και πιο συστηματική.

Σύμφωνα με το psychologytoday.com, έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Αυστραλίας, έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που ετοιμάζονται να πάνε εκδρομή με τους φίλους τους, ενεργοποιούν την τοποθεσία τους, ώστε ο γονέας, να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκονται.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το 94% των μαθητών του σχολείου ετοιμάζεται να ταξιδέψει, με το 74% εξ αυτών, να δηλώνει ότι θα μοιράζεται την τοποθεσία του με τον κηδεμόνα του.

Πώς, όμως, επιδρά η συνεχής παρακολούθηση στην ανατροφή των παιδιών;

Η συνεχής παρακολούθηση προσφέρει ασφάλεια στους γονείς – Τι γίνεται με την ανατροφή των παιδιών;

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο γονέας που μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή τη διαδρομή του παιδιού του, ενδέχεται να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και ανακούφιση.

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Βέβαια, κάτι τέτοιο, δεν συνδέεται με το γεγονός ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν έχοντας τη σιγουριά για τις δικές τους αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη ώστε να διαχειρίζονται τη ζωή των παιδιών τους, τόσο λιγότερο χώρο δίνουν στα τέκνα τους για να διαχειριστούν μόνα τους τη δική τους ζωή.

Στο ίδιο πλαίσιο, όσο περισσότερο οι γονείς ανακουφίζονται με την παρακολούθηση των παιδιών τους μέσω του κινητού τηλεφώνου, τόσο λιγότερες ευκαιρίες έχουν οι έφηβοι ώστε να αναπτύξουν τη δική τους ικανότητα ώστε να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις της ζωής τους.

Παράλληλα, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι αν και οι γονείς έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν πού είναι τα παιδιά τους, αυτό δεν συνδέεται με το γεγονός ότι γνωρίζουν τις πράξεις τους και τις αποφάσεις που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η βάση μίας σχέσης, σύμφωνα με τους ειδικούς, ξεκινά από την ποιότητα της επικοινωνίας, ενώ οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανησυχίες απέναντι στα παιδιά τους.

Έτσι λοιπόν, η υπερβολική παρακολούθηση μπορεί να προσφέρει στον γονέα το αίσθημα της ασφάλειας, αλλά δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική βοηθάει το παιδί ώστε να γίνει υπεύθυνο για τις πράξεις του και ανεξάρτητο.

Η πρόκληση της γονεϊκότητας, δεν σχετίζεται με το να γνωρίζει ο γονέας που βρίσκεται ο έφηβος κάθε στιγμή. Αντίθετα, ο κηδεμόνας θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί του να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, σωστή κρίση και αυτονομία.