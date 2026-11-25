Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 2,95% στις 6.285,20 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχασε 1,51%, κλείνοντας στις 2.933,70 μονάδες.

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Τετάρτης, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, υπό το βάρος γενικευμένων ρευστοποιήσεων, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σημαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.454,94 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,77%. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 442,36 εκατ. ευρώ, έναντι 292 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με 26,03 εκατ. ευρώ να αφορούν 29 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 61,28 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 99 μετοχές έκλεισαν πτωτικά, μόλις 16 ανοδικά και 23 παρέμειναν αμετάβλητες. Συνολικά, 99 μετοχές έκλεισαν πτωτικά, μόλις 16 ανοδικά και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 3,60%, στις 2.925,80 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 4,02% στα 4,10 ευρώ, με τζίρο 52,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς έχασε 4,01%, κλείνοντας στα 9,15 ευρώ, με συναλλαγές 63,7 εκατ. ευρώ. Η Eurobank υποχώρησε κατά 3,03% στα 4,48 ευρώ, με τζίρο 65,3 εκατ. ευρώ, και η Εθνική κατά 3,03% στα 15,50 ευρώ, με 64,2 εκατ. ευρώ. Η Optima Bank έχασε 5,05%, η Τράπεζα Κύπρου 4,58% και η CrediaBank 3,05%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 2,95% στις 6.285,20 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχασε 1,51%, κλείνοντας στις 2.933,70 μονάδες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε πτώση 6,18% στα 41,28 ευρώ, με τζίρο 17,8 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 3,96% στα 21,80 ευρώ, η Metlen κατά 2,40% στα 40,70 ευρώ και η Motor Oil κατά 1,23% στα 56 ευρώ. Οι συναλλαγές τους ανήλθαν σε 21,8 εκατ., 29,9 εκατ. και 19,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η ΕΥΔΑΠ έχασε 4,92%, η Helleniq Energy 3,63% και η Βιοχάλκο 3,47%. Κανένας τίτλος του FTSE 25 δεν έκλεισε ανοδικά. Περιορισμένες απώλειες εμφάνισαν οι Coca-Cola HBC (-0,19%), Τιτάν (-0,37%), ΟΤΕ (-0,54%) και ΔΑΑ (-0,75%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν ο ΟΛΘ κατά 1,60% και η Ideal κατά 1,17%, με τζίρο 8.500 και 792.000 ευρώ αντίστοιχα. Κέρδη μικρότερα του 0,50% σημείωσαν οι Κρι Κρι, Σαράντης και Alter Ego. Αντίθετα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 7,13% στα 3,19 ευρώ, η Intralot κατά 3,01%, η Intracom κατά 2,75% και η Quest κατά 2,29%.

