Η αισιοδοξία που είχε προκαλέσει τη Δευτέρα η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αποδεικνύεται βραχύβια, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου επανέρχονται δυναμικά.

Πιέσεις δέχεται η Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη επανέρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που η επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και η ανακοίνωση νέων δασμών από τον Λευκό Οίκο εντείνουν την ανησυχία των επενδυτών.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 4,2%, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 727 μονάδων ή 1,5%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 κινείται χαμηλότερα κατά 2,7%. Η νέα αναταραχή έρχεται έπειτα από έναν ιδιαίτερα ευμετάβλητο Νοέμβριο, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις προοπτικές των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό το βάρος ενός επιδεινούμενου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται η Nvidia, η μετοχή της οποίας υποχωρεί κατά 6%, ενώ η Anthropic χάνει 4%, παραμένοντας κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Η Micron Technology καταγράφει απώλειες 10%, η Oracle υποχωρεί περισσότερο από 6% και η Alphabet χάνει πάνω από 4%. Η Dell Technologies σημειώνει πτώση 5%, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τις θετικές προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, ενώ η εταιρεία ημιαγωγών Ambarella καταγράφει βουτιά άνω του 22%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προβλέψεων που απογοήτευσαν την αγορά.

Η αισιοδοξία που είχε προκαλέσει τη Δευτέρα η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αποδεικνύεται βραχύβια, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου επανέρχονται δυναμικά.

Πρόσθετη πίεση στις αμερικανικές μετοχές ασκούν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ενισχύουν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,8%, έναντι 3,7% τον Σεπτέμβριο. Ο δομικός δείκτης, από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,3%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,2%. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς σε 14 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

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Ειδικά για την Κίνα προβλέπεται πρόσθετος δασμός 20%, πέραν του 25% που είχε επιβληθεί το 2018, με την Ουάσιγκτον να επικαλείται την ανάγκη αντιμετώπισης της πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας που ενισχύεται από κρατικές επιδοτήσεις.

Ενδεικτική της έντασης των ανησυχιών είναι η εκτίναξη του δείκτη μεταβλητότητας VIX, γνωστού ως «δείκτη φόβου» της Wall Street, κατά περίπου 28,5%, στις 33,86 μονάδες. Παράλληλα, οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του δεκαετούς να υποχωρεί στο 4,81% και του διετούς στο 4,588%.