Προστέθηκε ένα νέο μέλος στην οικογένεια του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα.

Μία έκπληξη περίμενε τις δίδυμες κόρες του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα, καθώς τα δύο κορίτσια αντίκρισαν ένα μικρό κουτάβι μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας, το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δημοσίευσε το πιο τρυφερό βίντεο, καταγράφοντας τις αντιδράσεις των δύο κοριτσιών τη στιγμή που συνειδητοποιούν ότι η οικογένειά τους μεγάλωσε με την άφιξη ενός νέου μέλους.

Στο βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης εμφανίζεται έκπληκτος μπροστά στο κουτί που βρίσκεται στο σαλόνι, με τις δύο μικρές να αντιλαμβάνονται ότι μέσα υπάρχει ένα σκυλάκι.

Στη συνέχεια, τα δύο κορίτσια άρχισαν να χαϊδεύουν και να μιλούν στο κουτάβι, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για τη νέα τους παρέα. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ανέλαβαν να το βάλουν για ύπνο, χτενίζοντας το τρίχωμά του.

Οι αντιδράσεις τους ωστόσο, ήταν εκείνες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, με τα δύο κορίτσια να τρέχουν στην αγκαλιά των γονιών τους γεμάτες από χαρά.

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«Η οικογένειά μας μόλις απέκτησε νέο μέλος… woof», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Τανιμανίδης.

{https://www.instagram.com/p/DerpAz9su-C/?hl=el}